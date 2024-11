Lademanagement-Firma Ampeco wirbt 26 Mio. Dollar ein

Die neue Finanzierungsrunde erhöht das Gesamtkapital des Unternehmens nach eignen Angaben auf 42 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 40 Millionen Euro. Die Serie B wurde dabei von Geldgeber Revaia angeführt, wobei auch die bestehenden Investoren Cavalry Ventures, BMW i Ventures und LAUNCHub Ventures nachgelegt haben.

Mit dem eingeworbenen Geld wollen die Bulgaren ihre aussichtsreiche Position im Markt für Softwarelösungen zur Verwaltung von Ladegeräten festigen. Das Unternehmen strebt an, sowohl geografisch zu expandieren als auch in der Produktentwicklung weiter Tempo aufzunehmen – unter anderem, um neue Plattform-Funktionen einzuführen. In diesem Zuge plant Ampeco, die Anzahl seiner Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln.

„Mit dieser Finanzierung können wir die Innovation im Bereich EV-Lademanagement-Software weiter vorantreiben und unsere Kund:innen dabei unterstützen, robuste Ladenetzwerke aufzubauen und zu skalieren […]“, sagt Ampeco-CEO Orlin Radev. Das positive Feedback aus dem Markt bestärke sein Unternehmen bei seiner Vision für 2025.

Ampeco bietet konkret eine Whitelabel-Management-Plattform, die es Betreibern von Ladestationen (CPOs) und Anbietern von E-Mobilitätsdiensten (eMSPs) ermöglicht, ihre Ladestationen zu verwalten und zu skalieren. Aktuell bedient der Anbieter nach eigenen Angaben rund 160 Kunden in 60 Märkten mit mehr als 120.000 an die Plattform angeschlossenen Ladestationen. Die Stärken seines Systems sieht das Unternehmen in dessen „Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und nahtloser Integration in Systeme von Drittanbietern“.

Ampeco wurde 2018 in Bulgarien gegründet. Seit 2023 zählt BMW zu den Investoren. Im Sommer vermeldete Ampeco dann eine strategische Partnerschaft mit Hubject und im September E.ON Drive Infrastructure als Kunden. Ebenfalls zu seinen Kunden zählt das Unternehmen die französischen Betreiber ChargeGuru x Zeplug und INDIGO Group, das US-amerikanische Unternehmen Free2Move sowie die nordischen Firmen Wattif und Elaway.

Quelle: Infos per E-Mail