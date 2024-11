Produktionsstart des neuen Fiat E-Ducato

Vorgestellt hatte Stellantis den überarbeiteten Fiat E-Ducato bereits im Oktober 2023 bei seinem „Stellantis Commercial Vehicles Ambition Day“, als der Automobilkonzern gleich von mehreren Marken überarbeitete Transporter zeigte. In Deutschland bestellbar ist der neue E-Ducato seit März zu Preisen ab 54.800 Euro netto. Und auf der IAA Transportation zeigte Fiat Professional dann im September auch noch eine Variante mit Cargo Box.

Nun also, wo die Werbetrommel in den vergangenen 13 Monaten kräftig gerührt wurde, kann auch die Fertigung beginnen. Mit dem Produktionsstart will das Unternehmen „nachhaltige Mobilität im Transporter-Sektor weiter vorantreiben“, heißt es von Fiat Professional. Mit dem neuen Fiat E-Ducato „reagiert Fiat Professional auf die steigende Nachfrage nach emissionsfreien Transportern und positioniert sich als Vorreiter für Elektromobilität im gewerblichen Bereich“, so das Unternehmen weiter.

Entwickelt wurde der E-Ducato für die Anforderungen professioneller Nutzer. Der Elektromotor fällt mit 200 kW Leistung deutlich kräftiger aus als beim Vorgänger mit nur 90 kW. Durch die größere Batterie von 110 kWh steigt die WLTP-Reichweite auf bis zu 424 Kilometer. Aufgrund der unterschiedlichen Aufbauten und Gewichte kann die Reichweite je nach Variante jedoch stark variieren. Bei allen Varianten einheitlich ist aber die DC-Ladeleistung von bis zu 150 kW.

Laut Fiat Professional ist der Ducato – hier allerdings über alle Antriebsarten hinweg – einer der beliebtesten Transporter in Europa und kommt auf dem Kontinent auf einen Marktanteil von 11,2 Prozent. In seinem Heimatmarkt Italien liegt der Ducato mit 24 Prozent sogar unangefochten an der Spitze. Noch erfolgreicher ist der Ducato aber im Wohnmobil-Segment: Im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 basierten 70 Prozent der in Europa zugelassenen Wohnmobile auf dem Fiat Ducato.

stellantis.com