COO Thomas Schultze verlässt Alpitronic

Schultze schreibt selbst auf LinkedIn, dass er nicht nur Alpitronic, sondern auch die eMobility-Branche verlässt. „Nach sehr aufregenden und bereichernden Jahren als COO von Alpitronic, möchte ich mich von einem großartigen Team und unseren unschlagbaren Hyperchargern verabschieden. Es war eine unglaubliche Reise der Innovation und des Wachstums“, heißt es in dem Beitrag. „Auf zu einer neuen Branche und neuen Herausforderungen!“ Wohin es den Diplom-Wirtschaftsingenieur verschlägt, verrät er aber noch nicht.

Schultze ist im März 2022 zu Alpitronic mit Sitz in Bozen gekommen und hat dort direkt die Funktion des Chief Operating Officers übernommen. „Die letzten Jahre waren von einem enormen Wachstum und einer unvorstellbaren Dynamik geprägt und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Das Team macht’s!“, so Schultze. „Gemeinsam haben wir die EV-Ladeindustrie neu definiert. Ich bin mir sicher, dass Alpitronic auch weiterhin mit herausragenden, effizienten und zuverlässigen DC-Schnellladegeräten und Dienstleistungen den Weg in eine nachhaltige, elektrische Zukunft bereiten wird. Natürlich werde ich ein EV-Enthusiast bleiben.“

Wer auf Schultze als Leiter des operativen Geschäfts folgt, ist noch nicht bekannt. Der Führungsmannschaft gehören derzeit die beiden Mitgründer Philipp Senoner (CEO) und Andreas Oberrauch (CTO) sowie Wolfgang Ademmer (CMO), Andreas Rogger (CHRO) und Patrik Herrnegger als CFO an. Zudem bilden Senoner, Oberrauch sowie die weiteren Mitgründer Sigrid Zanon und Alessandro Ciceri das Board of Directors.

Alpitronic mit Sitz in Bozen wurde 2009 gegründet und ist in der Branche vor allem für seine Hypercharger-Schnellladestationen bekannt. Das Unternehmen entwickelt hierfür nicht nur die Hardware, sondern auch die Software im eigenen Haus. Beim HPC-Ausbau in Europa ist der Hypercharger zu einer der gefragtesten und verbreitetsten Schnellladesäulen geworden.

linkedin.com