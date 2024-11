Valeo greift für E-Antriebe auf SiC-Modul von Rohm zurück

Valeo und Rohm kooperieren bereits seit 2022, wobei der Fokus zunächst auf dem technischen Erfahrungsaustausch zu Invertern lag. Denn: Durch Optimierung der Leistungselektronik, deren Integration und Kühlung wollen beide Unternehmen eine höhere Energieeffizienz und eine geringere Wärmeentwicklung erreichen. Nun erreicht die Partnerschaft mit einer Liefervereinbarung zwischen beiden Seiten ein neues Level: Rohm wird Valeo SiC-Module des Typs „TRCDRIVE pack“ bereitstellen. Auf dieser Basis strebt Valeo an, Anfang 2026 mit der Auslieferung eines ersten Serienprojekts zu beginnen.

Das SiC-Modul ist laut Rohm entwickelt worden, um „die wichtigsten Herausforderungen von Traktionswechselrichtern in Bezug auf Miniaturisierung, höhere Effizienz und weniger Entwicklungsaufwand zu lösen“. SiC steht dabei für Siliziumkarbid, was in Chips eine höhere Wärmeleitfähigkeit, Durchbruchspannung und Schaltgeschwindigkeit als Silizium hat. SiC-Module schalten also schneller, haben geringere Wärmeverluste und sind schlichtweg effizienter – was in einem E-Auto mehr Reichweite bei gleicher Batteriegröße bedeutet. Allerdings ist Siliziumkarbid auch deutlich teurer als Silizium – weshalb SiC-Leistungsmodule bisher eher in Premium-Elektroautos zum Einsatz kommen. Günstigere Volumenmodelle nutzen hingegen meist die herkömmlichen Silizium-Halbleiter.

„Diese Partnerschaft ist für die Valeo Power Division ein wichtiger Schritt für die Entwicklung fortschrittlicher und hocheffizienter Leistungselektronik“, sagt Xavier Dupont, CEO der Valeo Power Division. „Gemeinsam wollen wir neue Industriestandards für Hochspannungs-Wechselrichter setzen und den Übergang zu einer effizienteren und erschwinglichen Elektromobilität beschleunigen.“

„Wir freuen uns, dass wir Valeo, einen renommierten Automobilzulieferer, mit unseren Leistungshalbleitern unterstützen können. Das TRCDRIVE pack bietet eine hohe Leistungsdichte, die zu einer verbesserten Leistungseffizienz führt. Durch die Zusammenarbeit mit Valeo entwickeln wir gemeinsam hocheffiziente Antriebsstränge“, so Wolfram Harnack, Präsident der Rohm Semiconductor GmbH.

