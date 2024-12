AVL stattet Batterieprüflabor von PowerCo aus

Durch die Partnerschaft werden neueste Technologien zum Testen von Batteriezellen bereitgestellt, heißt es dazu von AVL. Die Anlage soll bis 2025 realisiert werden. Und das gemeinsame Projekt soll ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen PowerCo und AVL, heißt es von AVL. Denn beide Unternehmen arbeiten bereits seit längerem bei Batteriezellen-Tests zusammen.

Urs Gerspach, Geschäftsführer der Sparte Instrumentation and Test Systems bei AVL, sagt zu dem Auftrag: „Wir standen in einem harten Wettbewerb mit großen, global agierenden Unternehmen. Für AVL ist dieses Projekt ein weiterer Meilenstein im Bereich der Testsysteme für die Batterieentwicklung. Ich sehe es auch als Bestätigung, dass wir bei der Transformation vom Verbrennungsmotor in Richtung Hybridisierung und Elektrifizierung auf dem richtigen Weg sind.“

PowerCo errichtet in Salzgitter derzeit eine Batteriezellfabrik, die eigentlich mit einer Jahreskapazität von 40 Gigawattstunden pro Jahr geplant war, nun aber womöglich erstmal kleiner ausfällt. Parallel baut PowerCo auch ähnliche Fabriken im spanischen Valencia und im kanadischen Ontario.

Mit mehr als 12.200 Mitarbeitenden ist AVL aus dem österreichischen Graz eines der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie und in anderen Branchen wie Bahn, Schifffahrt und Energie. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk an Expertinnen und Experten, das sich über 90 Standorte mit 50 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit erstreckt, treibt AVL die Zukunft der Mobilität voran. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro, wovon 10 Prozent in F&E-Aktivitäten fließen.

