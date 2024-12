Hotel für eine Extraportion Zweisamkeit – mit dem Elektroauto

Wer ein „CarLoft“ bucht, kann im b‘mine Hotel in der Nähe des Frankfurter Flughafens oder in Düsseldorf sein Auto auch in einer der oberen Etage auf Augenhöhe behalten. Das Auto parkt dann auf einer Art Loggia vor dem Zimmerfenster, wo auch eine Wallbox zur Verfügung steht, die mit allen gängigen Ladekarten bedienbar ist.

Möglich wird das durch Autolifte, die laut dem Hotelbetreiber auch große Lasten bis 4 Tonnen vertikal befördern können. Dabei gelten als transportable Maße Autos mit maximal 5,55 Meter Länge, zwei Meter Höhe und 2,50 Meter Breite. „Ideal für alle, die mit Kindern, viel Gepäck oder aus Freude am Komfort maximal bequem ankommen wollen“, frohlockt der Anbieter auf seiner Webseite.

linkedin.com, mynewsdesk.com, bmine.de (Frankfurt), bmine.de (Düsseldorf)