ZF eröffnet neues eMobility-Komponentenwerk in China

Der erste Spatenstich für das neue Werk wurde im Juni 2023 gesetzt und ZF bezifferte das Investitionsvolumen damals auf rund 130 Millionen Euro. Ursprünglich war die Eröffnung des Standorts für März 2025 geplant, doch der Bau ging deutlich schneller.

Das Werk in Shenyang soll die Expansion von ZF im Bereich E-Mobilität weiter beschleunigen und den Kunden hochwertige und hocheffiziente E-Mobilitätslösungen anbieten, so das Unternehmen. Die elektrischen Achsantriebe, die in dem Werk gebaut werden sollen, basieren auf der modularen ZF-Baukastenplattform für elektrische Antriebe und decken sowohl Vorder- als auch Hinterachsen ab, einschließlich Motoren, Leistungselektronik und Getriebe.

Das modulare Design kann laut ZF Leistungsanforderungen von 100 kW bis 300 kW erfüllen. Es bietet die Möglichkeit, je nach Kundenwunsch zwischen Synchron- und Asynchronmotoren für Haupt- und Nebenantriebe zu wechseln. Der Motor verfügt über eine Hairpin-Wicklung für eine höhere Leistungs- und Drehmomentdichte, einen höheren Wirkungsgrad und eine optimierte Leistungsabgabe. Die Leistungselektronik basiert auf der High-2.0-SiC-Technologie von ZF und kann auf der 800-Volt-Plattform kontinuierlich aufgerüstet werden, was die Funktionssicherheit erhöht und die Kosten optimiert.

„ZF misst dem chinesischen Markt große Bedeutung bei. Die Eröffnung des neuen Werks in Shenyang zeigt die Entschlossenheit von ZF, weiterhin in China zu investieren und zu innovieren“, sagt Renee Wang, Executive Vice President, President of China and Operation Asia Pacific, ZF Group. „Um uns an die ‚chinesische Geschwindigkeit‘ und die ‚chinesische Effizienz‘ anzupassen, treiben wir unsere Lokalisierungsstrategie voran, einschließlich Rohstoffen, Ausrüstung, F&E und anderen Bereichen.“

„Die Eröffnung des Werks für Elektromobilität in Shenyang ist ein weiterer Meilenstein für ZF in seinem Elektrifizierungsprozess. Angesichts des rasanten Wachstums des chinesischen Elektromobilitätsmarktes muss ZF kontinuierlich wachsen, um mit seinem breiten Produktportfolio, seiner starken technischen Expertise und seiner hochwertigen DNA eine wesentliche Rolle bei der Elektrifizierung der Automobilindustrie zu spielen“, ergänzt Timo Maisel, Senior Vice President der Division Electrified Powertrain Technology, Asia Pacific, ZF Group.

Nach der nun erfolgten Eröffnung wird sich das Werk in Shenyang auf die Feinabstimmung der Produktionslinie für die Montage und Inspektion von elektrischen Antriebssystemen konzentrieren und alle Anstrengungen unternehmen, um die Serienproduktion im Jahr 2025 sicherzustellen. Das nun eröffnete Werk ist die dritte Produktionsstätte von ZF für eMobility-Komponenten in China.

Elektrische Antriebssysteme gelten als ein wichtiges Geschäftsfeld für die Zukunft von ZF. Allerdings räumte CEO Holger Klein im Sommer in einem Interview mit dem „manager magazin“ ein, dass „die Technologie für Elektroantriebe überwiegend noch nicht profitabel“ sei.

zf.com