Konzession verlängert: Nobina macht Malmö zur E-Bus-Hochburg

Der Zuschlag umfasst auch Nobinas Zusage, zwei neue Betriebshöfe zu errichten, die bei Vertragsbeginn im Juni 2027 betriebsbereit sein sollen. Außerdem verpflichtet sich der ÖPNV-Betreiber, die „MalmöExpressen“-Linien weiter auszubauen, auf denen aktuell etwa 24 Meter lange Elektrobusse von Van Hool rollen. Grundsätzlich beschafft Nobina seit 2017 in immer neuen Runden E-Busse. Viele stammen von Volvo, aber auch 22 E-Busse von MAN sind darunter. Die jüngste Bestellung im Sommer diesen Jahres ging in Form von 18 E-Gelenkbussen an Solaris.

Nobina bezeichnet sich als größtes ÖPNV-Unternehmen in Skandinavien und beschäftigt nach eigenen Angaben 13.000 Mitarbeiter. Aktiv ist der Busbetreiber in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen neuen Auftrag in Malmö erhalten haben“, sagt Martin Pagrotsky, Geschäftsführer von Nobina Schweden. „Gemeinsam mit Skånetrafiken können wir den öffentlichen Nahverkehr für die Einwohner von Malmö weiter ausbauen und verbessern. Wir freuen uns darauf, auf dem derzeitigen starken Fahrgastwachstum aufzubauen und noch mehr zufriedene Reisende zu begrüßen.“



