Neuauftrag aus Schweden: Nobina bestellt 88 E-Busse bei Solaris

Konkret wird Solaris im Auftrag von Nobina 55 E-Busse des Typs Urbino 15 LE electric für die Region Skåne und weitere 15 Einheiten für Värmland bauen. Hinzukommen 18 Einheiten des E-Gelenkbusses Urbino 18 electric für Malmö. Die Auslieferungen sind dem polnischen Hersteller zufolge für 2024 und 2025 vorgesehen. Der Neuauftrag von Nobina folgt auf zwei bereits im vergangenen Jahr aus Schweden eingegangene Bestellungen: Nobina bestellte seinerzeit 55 Einheiten des Urbino 15 LE electric für den Vorortverkehr in Stockholm und der Betreiber VR Kristianstad 23 Einheiten für die gleichnamige Stadt.

Bei den nun neu für die Regionen Skåne und Värmland bestellten Bussen handelt es sich laut Solaris um 15-Meter-Busse mit drei Achsen und niedrigem Einstiegsniveau. Den Solaris Urbino 15 LE electric hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge eigens für den skandinavischen Raum konzipiert. Er sei sowohl für den Stadt- als auch für den Vorortverkehr geeignet und erfreue sich auf dem schwedischen Markt zunehmender Beliebtheit, konstatiert der Bushersteller.

Der Urbino 15 LE electric wird von einem 240 kW starken Zentralmotor angetrieben, der seine Energie aus Batterien mit einer Gesamtkapazität von 560 kWh bezieht. „Dies ermöglicht einen reibungslosen Betrieb über den ganzen Tag und eine Aufladung über Nacht durch ein Plug-in-System“, so Solaris. Zu den wichtigsten Merkmalen des Modells gehört das sogenannte Skandinavien-Paket, mit dem es an schwierige Wetterbedingungen angepasst werden kann. Nobina habe sich beispielsweise für eine zusätzliche Außenbeleuchtung über der Tür entschieden, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste in der Dämmerung zu erleichtern. Die für Malmö bestellten 18-Meter-Busse haben ebenfalls einen 240-kW-Motor an Bord, die Batteriekapazität nennt Solaris für diese Exemplare nicht.

„Diese neuen Aufträge sind ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung umweltfreundlicherer öffentlicher Verkehrsmittel in Schweden“, sagt Olivier Michard, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Solaris Bus & Coach. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Nobina fortzusetzen und an der Umsetzung von emissionsfreien Lösungen auch im Nahverkehr mitzuwirken. Wir glauben, dass dies für die globale Transformation der Mobilität von entscheidender Bedeutung ist.“



