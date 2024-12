Ionna stattet Sheetz-Filialen in den USA mit Ladestationen aus

Die ersten Schnellladeparks aus der Kooperation, von Ionna „Rechargeries“ genannt, werden Ende Dezember 2024 an drei Sheetz-Standorten installiert: In Springfield und Willoughby im Bundestaat Ohio sowie in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania. Sämtliche Schnellladeparks werden mehrere Hochleistungs-Ladestationen umfassen, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen mit den charakteristischen roten Überdachungen versehen sind. Ob diese auch über Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung verfügen, ist aber unklar.

Sheetz betreibt derzeit über 750 Filialen in Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maryland, Michigan, Ohio und North Carolina. Das Unternehmen gibt an, dass es sich in einem Expansionsprozess befindet und bis 2028 über 1.000 Filialen verfügen wird. Bis zum Jahr 2026 sollen an 50 Sheetz-Standorten solche Schnellladeparks eingerichtet werden. Sheetz sagt, dass die Einführung der Ladeinfrastruktur in den Geschäften von Anreizen und Treueprogrammen für die Kunden der beiden Unternehmen im Jahr 2025 begleitet werden soll.

Die Convenience Stores von Sheetz bieten Fast Food auf Bestellung an und haben 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet. Die meisten Sheetz-Standorte umfassen auch eine Tankstelle, und einige sind vollwertige Truckstops mit Duschen und Waschsalon.

„Unsere Mission bei Sheetz ist es, den Sheetz, wie wir ihn heute kennen, aus dem Geschäft zu nehmen“, sagt Trevor Walter, EVP of Petroleum Supply Management bei Sheetz. „Wir tun dies, indem wir unser Geschäft ständig weiterentwickeln und zukunftsweisende Lösungen einführen.“ Er sagte, dass das Ziel sei, die Ladeinfrastruktur zu verbessern, da der Markt für Elektrofahrzeuge expandiere. „Unsere Zusammenarbeit mit Ionna hat es uns ermöglicht, unseren Kunden in kürzester Zeit fortschrittlichere Aufladeoptionen anzubieten, was die Kraft der Innovation bei der Bereitstellung nahtloser, zukunftsorientierter Dienstleistungen demonstriert“, fügte er hinzu.

Ionna wurde im Februar 2024 gegründet und ist ein Joint Venture von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota. Im Oktober 2024 begann Ionna mit dem Bau seines ersten Schnellladeparks in North Carolina. Diese „Rechargery“ in Apex, North Carolina, entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle und wird zehn überdachte Ladestationen mit bis zu 400 kW Ladeleistung über CCS oder NACS haben. Nach Angaben des Ionna-Gesellschafters BMW wird die Lounge „sicheren Zugang zu Toiletten, Kaffeeservice, Speisen und Getränken sowie WIFI zum Entspannen oder Arbeiten bieten, während Ihr Fahrzeug geladen wird.“ Außenanlagen und „haustierfreundliche Einrichtungen“ werden ebenfalls nur wenige Schritte entfernt sein.

