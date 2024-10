Ionna baut ersten HPC-Park in North Carolina

Die erste „Rechargery“ von Ionna entsteht in Apex (North Carolina) auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle und erhält zehn überdachte Ladeplätze, an denen mit bis zu 400 kW via CCS oder NACS geladen werden kann. Zudem soll es eine Lounge geben, „die sicheren Zugang zu Toiletten, Kaffeeservice, Speisen und Getränken sowie WIFI bietet, um sich zu entspannen oder zu arbeiten, während das Fahrzeug geladen wird“, wie Ionna-Anteilseigner BMW mitteilt. Auch Außenanlagen und „haustierfreundliche Einrichtungen“ sollen nur ein paar Schritte entfernt sein.

Wann genau die erste „Rechargery“ in Apex in Betrieb gehen soll, gibt BMW in der Mitteilung aber nicht an. Bei der offiziellen Gründung von Ionna im Februar 2024 (angekündigt wurde das Vorhaben aber schon im Sommer 2023) hieß es noch, dass der erste Standort noch im Laufe diesen Jahres eröffnet werden soll.

Der erste Ionna-Standort befindest sich laut BMW „im historischen Viertel einer typisch amerikanischen Stadt, die um einen Dampflokomotiventeich herum gebaut wurde, den die Arbeiter Apex nannten“. Ionna wird das Gebäude und das dazugehörige Grundstück restaurieren. Ein weiterer Punkt, der für Apex als Standort gesprochen hat: Er befindet sich nur wenige Kilometer vom Ionna-Hauptsitz in Durham (ebenfalls North Carolina) entfernt.

Ionna gibt zudem die Ernennung von Jackie Slope zum Chief Technology Officer bekannt. „Jackie wird den strategischen Einsatz von Hardware-, Software- und Erlebnistechnologien beaufsichtigen und Prozesse entwickeln, die ein reibungsloses Kundenerlebnis ermöglichen“, teilt BMW mit. Die Managerin kommt aus der Sport- und Unterhaltungsbranche zu Ionna. „Nachdem ich meine Karriere damit verbracht habe, die Messlatte für das Kundenerlebnis höher zu legen, freue ich mich darauf, in dieser neuen und aufregenden Branche Wege zu finden, um das Ladeerlebnis zu erneuern und zu verbessern, indem ich den Kunden über alles andere stelle“, sagt Slope selbst.

