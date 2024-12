Waymo-Robotaxi fährt Endlos-Runden im Kreisverkehr

Das Video von dem kreiselnden Waymo-Robotaxi zirkuliert seit Kurzem in sozialen Medien. Das Portal TechCrunch berichtet unter Berufung auf einen Sprecher von Waymo, dass das Problem inzwischen durch ein Software-Update behoben worden sei – und dass sich bei der gefilmten „Rundtour“ der besonderen Art keine Passagiere an Bord befunden hätten.

Videos, die das seltsame Verhalten von Robotaxis zeigen, sind laut Tech Crunch im vergangenen Jahr häufiger geworden, insbesondere in San Francisco als einer der Test-Hotspots für autonome Fahrzeuge. Anfang dieses Jahres soll beispielsweise eine Frau einen Livestream eingestellt haben, der zeigt, wie Waymo-Fahrzeuge die ganze Nacht auf einem Parkplatz in der Nähe ihrer Wohnung in San Francisco hupten.

