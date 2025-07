Hanoi verbannt Verbrenner-Motorräder aus seinem Stadtkern

Wie mehrere Medien berichten, hat das Kabinett von Premierminister Pham Minh Chinh eine neue Richtlinie erlassen, die der vietnamesischen Hauptstadt angesichts der dort besorgniserregenden Luftverschmutzung feste grüne Ziele setzt. Die Richtlinie hat dieser Tage Einzug in die offiziellen Direktive (Nr. 20/CT-TTg) gehalten. Hintergrund ist, dass die Luft in Hanoi zeitweise als die am schlimmsten verschmutzte Luft der Welt galt.

Hanoi muss nun daher im dritten Quartal 2025 Pläne für eine Umweltzone vorlegen und die Öffentlichkeit entsprechend sensibilisieren. Anschließend ist ein Pilotprojekt für eine Umweltzone geplant. Bis spätestens zum 1. Juli 2026 muss die Hauptstadt dann alles vorbereiten, um Verbrenner-Motorräder und -Motorroller aus dem Stadtgebiet innerhalb der ersten Ringstraße zu verbannen. Ab dem 1. Januar 2028 soll das Verbot auf weitere Stadtteile ausgeweitet und auch die Anzahl von Verbrenner-Pkw auf den Ringstraßen 1 und 2 begrenzt werden. Ab 2030 soll die Umweltzone dann schon bis an die Ringstraße 3 reichen.

Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, bereitet Hanoi parallel die Einführung eines umfangreichen Förderprogramms vor. Dieses soll die Einwohner dabei unterstützen, rund 450.000 benzinbetriebene Motorräder durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, bevor das Verbot im Juli 2026 in Kraft tritt. Außerdem ist Hanoi angehalten, in den Ausbau eines multimodalen öffentlichen Verkehrsnetzes zu investieren und finanzielle Anreize für Hersteller sauberer Fahrzeuge und der entsprechenden Infrastruktur einzuführen . Außerdem soll eine potenzielle Erhöhung der Kfz-Zulassungssteuer, der Gebühren für Kfz-Kennzeichen und der Parkgebühren für Verbrenner-Fahrzeuge in zentralen Bezirken evaluiert werden.

Auch andere Großstädte Vietnams erwägen eine stärkere Reglementierung des Verkehrs. So hat etwa HCM City vor einem Monat ebenfalls Pläne zur Umstellung von rund 400.000 gewerblich genutzten Motorrädern auf Elektrofahrzeuge angekündigt. Auch hier ist die Initiative Teil einer umfassenderen Strategie zur Verringerung der Emissionen. Die angekündigte Umstellung konzentriert sich auf Fahrzeuge, die von App-basierten Transport- und Lieferplattformen wie Grab, Be, ShopeeFood und Ahamove genutzt werden.



vietnamnet.vn, apnews.com, e.vnexpress.net