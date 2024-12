Kia EV9 erhält neues Basismodell für 61.990 Euro

Mit diesem Antrieb starten die Preise für den EV9 in der neuen „Air“-Ausstattung bei 61.990 Euro. Daneben stehen unverändert die Modellvarianten mit dem 99,8-kWh-Akku zur Verfügung: Die Variante mit Heckantrieb (150 kW) kostet in der neuen Basisversion ab 64.990 Euro, der Allradler (283 kW) ab 68.990 Euro. Die Auslieferung der Air-Versionen beginnt im zweiten Quartal 2025.

Damit sinkt der Basispreis in Deutschland für den EV9 deutlich: Bisher stand die günstigste Version mit 72.490 Euro in der Preisliste. Dabei handelte es sich um den 150-kW-Hecktriebler mit der 99,8 kWh großen Batterie und einer jetzt als „Earth“ bezeichneten Ausstattungslinie. Sprich: Alleine mit der „Air“-Ausstattung ist diese Motorisierung jetzt 7.500 Euro günstiger erhältlich.

Die neue Variante kommt auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 443 Kilometern – als rund 100 Kilometer weniger als beim großen Akku. Mit dem 160 kW starken Elektromotor kann der EV9 in 8,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Die maximale Ladeleistung des neuen 76,1-kWh-Akkus liegt ebenfalls bei 210 kW, der Standard-Ladevorgang des 800-Volt-Modells soll damit nur rund 20 Minuten dauern. Zum Vergleich: Der große 99,8-kWh-Akku kann in 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Mit seiner relativ flachen Ladekurve hat der EV9 (mit dem großen Akku) auch im kürzlich veröffentlichten P3 Charging Index überzeugt.

EV9 76,1 kWh EV9 99,8 kWh RWD EV9 99,8 kWh AWD EV9 GT Antrieb RWD RWD AWD AWD Leistung 160 kW 150 kW 283 kW 374 kW Drehmoment 350 Nm 350 Nm 600 Nm – Beschleunigung 8,2 s 9,4 s 6,0 s 4,3 s WLTP–Reichweite 443 km 541 km 503 km – Batteriekapazität 76,1 kWh 99,8 kWh 99,8 kWh 99,8 kWh Ladeleistung DC 210 kW 210 kW 210 kW 210 kW Ladezeit DC 10-80% 20 min 24 min 24 min 24 min Preis 61.990 Euro 64.990 Euro 68.990 Euro –

Bei der neuen Basisversion „Air“ gibt es minimale Unterschiede bei der Optik: So sind die schwarzen Radhausverkleidungen nicht glanzlackiert, und das Kia-Logo auf dem Lenkrad ist unbeleuchtet.Zur Serienausstattung gehören ein Panoramadisplay mit digitalem Cockpit, Navigationsbildschirm und Touchscreen zur Einstellung der Klimatisierungsfunktionen, eine Fingerabdruck-Erkennung, ein digitaler Autoschlüssel und eine V2L-Funktion („Vehicle-to-Load“), die den Anschluss externer 220-Volt-Geräte ermöglicht. Ab Werk verbaut sind auch vegane Sitzbezüge in Lederoptik, elektrisch einstellbare und beheizbare Vordersitze, Drei-Zonen-Klimaautomatik, induktive Smartphone-Ladestation, USB-C-Ladebuchsen in allen drei Sitzreihen, sensorgesteuerte Heckklappe, LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Türgriffe mit automatischer Flush-Funktion und ein Batterievorheizsystem, so Kia. Die Wärmepumpe ist optional erhältlich, bei der Allradversion auch eine Niveauregulierung an der Hinterachse (in einem Paket).

Mit dem neuen Basispreis von 61.990 Euro ist der EV9 in der „Air“-Ausstattung (unabhängig vom Antrieb) für unter 70.000 Euro erhältlich und damit für die Steuervergünstigung für Elektro-Dienstwagen qualifiziert – dass die Ausweitung auf 95.000 Euro noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl verabschiedet wird, ist unwahrscheinlich. „Mit seinem Komfort, seinem Raumangebot und seiner 800-Volt-Schnellladetechnologie ist der Kia EV9 für Dienstwagennutzer ein hochattraktives Fahrzeug“, sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. „Dank der neuen Ausstattungs- und Antriebsvarianten können nun auch die Käuferinnen und Käufer unseres bahnbrechenden Familien-SUVs von den aktuell gültigen Steuervorteilen profitieren und müssen nicht länger auf die finale Entscheidung aus Berlin warten.“

Quelle: Info per E-Mail