CATL stellt Batteriepakete für Batteriewechselstationen vor

Die Batteriepacks 20# und 25# tragen offiziell den Namen Choco-SEB (Swapping Electric Blocks). Die kleinere Version, die 20#, ist für Fahrzeuge der Klasse A0 vorgesehen, d.h. (in China) für Autos mit einem Radstand von 2,2 bis 2,3 Metern. Die Choco-SEB kann nach dem CLTC-Zyklus eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern bieten.

Die größere 25#-Batterie wurde für Fahrzeuge der Klassen A und B (Radstand bis 2,9 Meter) entwickelt und bietet laut CATL eine CLTC-Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Beide Akkus sehen in der Tat wie Schokoriegel aus – aber was noch wichtiger ist: Sie unterstützen die LFP- und NMC-Chemie.

Da die Batterien ausgetauscht werden sollen, ist Standardisierung der Schlüssel. „Wir werden die Standardisierung des Batteriewechsels weiter vorantreiben, und das Wichtigste ist die Standardisierung der Batteriegröße“, wird CATL-CEO Robin Zheng von chinesischen Medien zitiert. Er geht davon aus, dass der Austausch von Batterien bis 2030 ein Drittel des Energiebedarfs von Elektrofahrzeugen decken wird.

Choco-SEB wurde erstmals im Jahr 2022 erwähnt, als die CATL-Tochter CAES (Contemporary Amperex Energy Service Technology) eine Batterietauschlösung namens Evogo vorstellte. Dem Bericht von 2022 zufolge hat eine Station die Größe von etwa drei Parkplätzen und kann bis zu 48 Choco-SEBs aufnehmen. Seit der Ankündigung haben sich Unternehmen wie Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, Aiways und der Ride-Hailing-Anbieter Didi angeschlossen.

Wie bereits erwähnt, will CATL bis 2025 seine ersten 1.000 Batteriewechselstationen in China errichten. Das Unternehmen wird diese ersten Einheiten selbst bauen, während Partner die folgenden 10.000 Tauschstationen errichten werden, berichtet Car News China. CATLs ultimatives Ziel ist es, 30.000 Tauschstationen in China zu betreiben, allerdings wird kein Datum genannt. Damit ist der Zeitplan nun ambitioniert als noch im September, als CATL für kommendes Jahr das Ziel von 500 Tauschstationen formuliert hatte und als Langzeitziel 10.000 Batteriewechselstationen. Zum Vergleich: Der Pionier Nio betreibt in China aktuell schon 2.765 Wechselstationen.

Darüber hinaus sagte der Batteriehersteller bei der Choco-SEB-Präsentation, dass bis zu zehn Fahrzeuge, die CATLs Batteriewechselsystem unterstützen, im Jahr 2025 auf den Markt kommen werden. Diese sind:

Changan Oshan 520

GAC Aion S

Hongqi E-QM5

SAIC Roewe D7

BAIC C66

Wuling Bingo

Wuling Starlight

SAIC Rising F7

SAIC Maxus Mifa 9

SAIC Maxus Dana

CATL hat zudem die Tarife für sein Batteriewechselsystem bekanntgegeben:

20# Choco-SEB (Reisetarif) 20# Choco-SEB (Familientarif) 25# Choco-SEB (Reisetarif) 25# Choco-SEB (Familientarif) Capacity 52 kWh NMC 42 kWh LFP 70 kWh NMC 56 kWh LFP Price 469 Yuan/Monat

(61 Euros/Monat) 369 Yuan/Monat

(48 Euros/Monat) 599 Yuan/Monat

(78 Euros/Monat) 499 Yuan/Monat

(65 Euros/Monat) Strecke unbegrenzt 3.000 km unbegrenzt 3.000 km CLTC Reichweite bis zu 500 km bis zu 500 km bis zu 600 km bis zu 600 km

