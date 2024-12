Iveco liefert 250 Elektrobusse nach Deutschland

Konkret soll der Hersteller 200 Crossway LE Elec Busse und 50 Gelenkbusse vom Typ E-Way liefern. Dabei ist allerdings nicht klar, welche Varianten genau geliefert werden. So bietet Iveco den Crossway LE Elec in einer Länge von 12 Metern als Stadtbus (Klasse-1-Zertifizierung) oder in einer Länge von 13 Metern als Klasse-2-zertifizierter Bus für den Überlandverkehr an. Letzterer ist mit 416 und 485 kWh Batteriekapazität erhältlich.

Der Rahmenvertrag für die Lieferung der Busse hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Iveco schätzt den Gesamtwert des Kaufvertrags „auf bis zu 235 Millionen Euro“, wobei dies auch 330 Busse mit Hybrid- und Verbrennermotoren einschließt. Der Hersteller betont, dass es sich um die „größte Elektrobus-Ausschreibung handelt, die Iveco Bus jemals auf dem deutschen Markt gewonnen hat.“

„Unser erfolgreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen hat es uns ermöglicht, unsere Marktreichweite mit beispiellosem Erfolg zu erweitern“, sagt Domenico Nucera, Präsident der Bussparte der Iveco Group. „Diese jüngste Ausschreibung macht das Jahr 2024 zu einem absoluten Rekordjahr für Iveco Bus und zeigt, dass wir in der Lage sind, die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden vollständig zu erfüllen und die effizientesten und individuellsten Lösungen für ihre einzigartigen Aufgaben zu bieten.“

Es ist nicht klar, wann die Elektrobusse ausgeliefert werden und wo sie zum Einsatz kommen. Die deutsche BusGruppe ist eine Einkaufsgemeinschaft bestehend aus Verkehrsbetriebe Bachstein, CeBus, KVG Stade, Omnibusbetrieb von Ahrentschildt, Pülm Reisen und Reisebüro Schmidt.

Alle Unternehmen haben ihren Sitz im Bundesland Niedersachsen. Die Verkehrsbetriebe Bachstein sind in Celle ansässig, ebenso wie das Verkehrsunternehmen CeBus. Die KVG Stade hat ihren Sitz in Stade. Sie bietet öffentlichen Personennahverkehr in Nordniedersachsen an.

„Mit der Auftragsvergabe an Iveco Bus sehen sich die BusGruppe und die anderen an der Ausschreibung beteiligten Partner auf einem guten Weg in die Zukunft“, sagt Jan Behrendt, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Bachstein. „Die kontinuierliche Modernisierung des Fuhrparks und nun auch der Einstieg in die Elektromobilität versetzen uns in die Lage, uns in einem von zunehmendem Wettbewerb geprägten Mobilitätsmarkt weiter zu entwickeln.“

