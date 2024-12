LGES und JSW in Gesprächen über Batterie-Gigafabrik in Indien

Laut einem Bericht von Reuters erwägen LG Energy Solution und JSW Energy eine gemeinsame Produktionsanlage zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme in Indien. Der südkoreanische Batteriehersteller und das indische Energieunternehmen streben eine jährliche Produktionskapazität von 10 GWh an. Für dieses Joint Venture müssten sie mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Milliarden Euro) investieren.

Ohne öffentliche Ankündigung haben LG Energy Solution und JSW Energy eine unverbindliche Vereinbarung zur Gründung einer 50:50-Partnerschaft unterzeichnet. LGES wird die Technologie und die Ausrüstung für die Herstellung von Batterien beisteuern, während JSW Energy das Projekt finanzieren wird. JSW Energy will im Rahmen dieses Joint Ventures 25 Jahre lang mit LG Energy Solutions zusammenarbeiten, zieht aber auch Partnerschaften mit anderen Batterieherstellern in Betracht.

Die beiden Unternehmen haben schon seit einiger Zeit eine mögliche Zusammenarbeit ins Auge gefasst. Die Verhandlungen sollen bereits im Jahr 2023 begonnen haben.

Berichten zufolge plant die JSW Group die Einführung von Bussen und Lastkraftwagen unter einer eigenständigen EV-Marke – sogar Elektroautos werden wohl in Betracht gezogen. Die NJSW Group verkauft in Indien bereits Fahrzeuge der SAIC-Marke MG Motor und hatte angeblich auch mit Volkswagen über ein Joint Venture verhandelt.

JSW wird wahrscheinlich etwa 70 Prozent der Gesamtkapazität der neuen Zellfabrik nutzen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für Energiespeichersysteme. Für LG Energy Solution bietet das potenzielle Joint Venture die Möglichkeit, sein Geschäft in einem Markt zu erweitern, der ein großes Potenzial für die Elektrifizierung hat, sich aber noch im Anfangsstadium befindet, mit geringeren Kapitalinvestitionen und Risiken.

JSW Energy und LG Energy Solution gehen gemäß den Reuters-Informationen davon aus, dass sie die Vereinbarung im März oder April 2025 abschließen werden. Sie wollen bis Ende 2026 mit der Produktion in der Batterieanlage des Joint Ventures beginnen. Das südkoreanische Unternehmen liefert bereits Batterien für die Elektroroller von Ola Electric und TVS Motor in Indien.

Vergangenes Jahr zogen JSW Energy und LG Energy Solution ein 20-GWh-Batteriewerk in Indien in Erwägung, wie Reuters in einem früheren Bericht angab. Möglicherweise hat das Duo nach der Verlangsamung des EV-Verkaufswachstums in diesem Jahr die angestrebte jährliche Produktionskapazität reduziert.

