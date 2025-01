ČEZ setzt auf Schnelllader mit Batteriespeicher von Kreisel Electric

Die Ladesäule mit der Modellbezeichnung Chimero 180 von Kreisel Electric ermöglicht das Aufladen von Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 180 kW und ist für Standorte gedacht, an denen das Netz dafür eigentlich zu schwach ist. Das eingebaute Batteriesystem von Kreisel Electric mit einer Kapazität von 115 kWh kann Energie aus dem Netz als Zwischenspeicher aufnehmen, um sie später an Elektroautos beim Laden abzugeben. Dabei ist das Gerät für Anschlussleistungen von 22 bis 60 kW ausgelegt, die neuere Version Chimero 240 unterstützt Netzanschlüsse bis 120 kW und kann 240 KW abgeben. Die Chimero-Geräte werden u.a. bereits vom Ladepunktbetreiber Allego an Orten verwendet, an denen der Netzanschluss zu schwach ist.

Doch zurück zum Einsatz des Geräts bei ČEZ in Prag: „In den letzten Jahren haben wir den Bau von ultraschnellen Ladesäulen, die von den Autofahrern vor allem bei längeren Fahrten eindeutig bevorzugt werden, erheblich beschleunigt. Wir bieten bereits mehr als hundert davon in unserem Netz an. Allerdings können wir nicht immer eine solche Station an dem am besten geeigneten Ort errichten. Der häufigste Grund dafür ist, abgesehen von immobilienrechtlichen Hindernissen, die begrenzte Kapazität des örtlichen Verteilernetzes. Eine schnelle und elegante Lösung können Ladestationen mit integrierter Batterie sein, die die Ladeleistung auch dann gewährleisten können, wenn mehrere Autos gleichzeitig die Energie nutzen“, so Tomáš Dzurilla, Direktor der Abteilung Elektromobilität der ČEZ, dem Betreiber des größten öffentlichen Ladenetzes für Elektrofahrzeuge in Tschechien.

„Bereits im Sommer haben wir eine dieser Ladesäulen für die Firma Technologie hlavního města Prahy installiert, die deren Eigenschaften für einen möglichen breiteren Einsatz in der Hauptstadt testen will. Wir glauben, dass dieser Ladesäulen-Typ dank seiner Fähigkeit, den Strommangel schnell und ohne großen Platzbedarf auszugleichen, zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur in der Tschechischen Republik beitragen wird. Die Kombination aus Netz- und Batteriestrom wird die Abdeckung von Verbrauchsspitzen sicherstellen und jedem Fahrer eine Ladeleistung von bis zu 180 kW garantieren“, sagt David Veselý, Direktor für grüne Energie bei ČEZ ESCO.

Die ČEZ erfüllt mit der Installation der neuen Batteriespeicher-Ladestation ihre Ziele, die sie sich im Rahmen der Vision „Saubere Energie von morgen“ gesetzt hat. Dazu zählte u.a., bis Ende 2024 mindestens 800 Ladestationen für Elektroautos zu betreiben. Für 2025 plant das Unternehmen den Bau von mindestens hundert weiteren Schnellladestationen, die eine Aufladung innerhalb von 10 Minuten für weitere 150 km Fahrstrecke ermöglichen. Sein Ladenetz betreibt ČEZ unter dem Namen Futurego und verfügt über ein entsprechendes Angebot an Ladekarten und Lade-App.

