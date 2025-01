EIB unterstützt EMT Valencia bei Beschaffung von 145 E-Bussen

Die städtischen Verkehrsbetriebe von Valencia wollen insgesamt 172 Millionen Euro investieren, um 215 Elektro- und Hybridbusse anzuschaffen sowie die Depots mit entsprechender Infrastruktur auszustatten. Unterstützt wird das in drei Tranchen aufgeteilte Vorhaben von der EIB mit insgesamt rund 82,8 Millionen Euro.

Allein 138 Millionen Euro der Investitionssumme sind für den Kauf von 145 Elektrobussen vorgesehen. Die E-Busse sollen die Fahrzeuge ersetzen, die in Valencia am längsten im Einsatz sind und sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern. EMT Valencia plant außerdem, die bestehenden Busdepots um eine Lade- und Strominfrastruktur, Brandschutzeinrichtungen, IT-Systeme und zusätzliche Parkplätze zu erweitern. Für dieses Projekt hat der Nahverkehrsbetreiber vor gut zwei Wochen von der Europäischen Investitionsbank die besagte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 69 Millionen Euro erhalten. Um welche Busse es sich handelt, ist bisher nicht bekannt.

Wie EMT Valencia mitteilt, sollen auf das Darlehen zwei weitere Finanzierungen in Höhe von sieben und 6,8 Millionen Euro folgen. Mit diesen sollen 31 Hybrid-Gelenkbusse angeschafft werden. Hinzu würden zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere 35 Hybrid-Gelenkbusse sowie vier Kleinbusse kommen, deren Antriebsart jedoch nicht genannt wird.

Die neuen Busse sollen bis zum Jahr 2028 ihren Betrieb aufnehmen. Die Stadt spricht von einem „großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“. Bis dahin soll die 572 Fahrzeuge umfassende Flotte aus 167 Elektro- und 320 Hybridbussen bestehen. Insgesamt will EMT Valencia bis dahin über 167 Ladepunkte verfügen.

„Wir haben unverzüglich gehandelt, weil wir eine ganz klare Handlungslinie haben. Wir wollen die beste, fortschrittlichste und nachhaltigste EMT. Vergangene Woche wurden die Kredite genehmigt, und heute beginnen wir mit dem Aufbau eines neuen städtischen Verkehrsunternehmens“, betonte Jesús Carbonell, Präsident der EMT und Stadtrat für Mobilität.

eib.org, eib.org, valencia.es