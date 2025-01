Rivian liefert über 51.000 E-Autos aus

Das Zielfenster für die Auslieferungen lag zwischen 50.500 und 52.000 Fahrzeugen und wurde mit dem Ergebnis von 51.579 Fahrzeugen genau getroffen. Nach den Baureihen R1S, R1T und den Liefer-Vans für Amazon unterscheidet das Unternehmen in der kurzen Mitteilung zu den Produktions- und Auslieferzahlen aber nicht. Klar ist aber: Bei den Auslieferungen hat Rivian das Ergebnis von 2023 (50.122 Fahrzeuge) leicht übertroffen.

Bei der Produktion hatte das Management im Oktober die Prognose von bis zu 57.000 Einheiten kassiert und auf 47.000 bis 49.000 Fahrzeuge gesenkt, weil die Produktion aufgrund einer fehlenden Komponente unterbrochen werden musste. Diese Zielmarke wurde letztlich knapp übertroffen. Das Problem, das zu der Produktionspause geführt hatte, ist inzwischen behoben. „Darüber hinaus ist der zuvor erwähnte Mangel an einem gemeinsamen Bauteil auf den Plattformen R1 und RCV kein Hindernis mehr für die Produktion von Rivian“, heißt es in der Mitteilung. Als RCV bezeichnet Rivian seine Plattform für leichte Nutzfahrzeuge (Rivian Commercial Vehicles), auf der die Modelle EDV-500 und EDV-700 basieren, die Anteilseigner Amazon nutzt.

Eine Produktionsprognose für das laufende Jahr nennt Rivian derzeit noch nicht. Das dürfte am 20. Februar folgen, wenn das Unternehmen die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 vorstellen will. Nennenswert steigen dürften sie aber erst ab 2026: Dann soll das kleinere Modell R2 debütieren. Von dem elektrischen Mittelklasse-SUV will Rivian früheren Angaben zufolge dann 155.000 Einheiten pro Jahr bauen.

Während etwa General Motors und Ford im vierten Quartal bei ihren US-Elektroautos jeweils neue Absatz-Bestmarken erreichen konnten, war für Rivian das Q4 ordentlich, aber mehr auch nicht. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, wie die Lieferketten-Probleme die Produktion noch beeinflusst haben. Mit 12.727 gebauten Fahrzeugen im Q4 waren das erste und dritte Quartal stärker. Bei den Auslieferungen mit 14.183 Einheiten konnte Rivian zwar das beste Quartalsergebnis von 2024 erzielen, hatte 2023 aber schon ein besseres Quartal mit über 15.000 Auslieferungen.

