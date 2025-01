Nova Bus und Lithion Technologies kooperieren beim Batterie-Recycling

Die von Lithion entwickelten Recycling-Technologien sollen ermöglichen, bis zu 98 Prozent der kritischen Mineralien, die in den Altbatterien enthalten sind, zurückzugewinnen. Dadurch will Nova Bus den Bedarf der Branche nach neuen Materialen reduzieren und selbst Materialien aus den Altbatterien wiederverwenden. Die mehrjährige Zusammenarbeit zielt letztlich darauf ab, die Nachhaltigkeit in der Hybrid- und Elektrobusindustrie zu verbessern.

„Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft, weil sie das volle Potenzial von Unternehmen mit komplementärem Fachwissen zeigt, die sich der Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks ihrer Produkte widmen. Das Recycling ist ein entscheidender Schritt in der Wertschöpfungskette von Batterien. Deshalb verbessern wir durch diese Zusammenarbeit die Nachhaltigkeit unserer Lösungen für unsere Kunden und stärken gleichzeitig unsere Position als führendes Unternehmen bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs“, erklärte Paul Le Houillier, Präsident von Nova Bus.

Benoit Couture, President und CEO von Lithion, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, einem renommierten Unternehmen wie Nova Bus einen lokalen, nachhaltigen Service anzubieten. Diese Vereinbarung bestätigt die entscheidende Rolle des Recyclings beim Übergang zu einem wirklich nachhaltigen Verkehr. Die Aussicht, den öffentlichen Nahverkehr noch umweltfreundlicher zu gestalten, ist wirklich spannend. Durch strategische Partnerschaften wie mit Nova Bus können wir uns vorstellen, einen vollständigen Kreislauf von Batteriematerialien direkt hier in Quebec zu erreichen.“

Die von Lithion Technologies recycelten Nova-Bus-Batterien sollen gemäß der Vereinbarung bereits ihren gesamten Lebenszyklus durchlaufen haben, was auch Second-Life-Nutzungen als Energiespeichersysteme oder die Elektrifizierung von Haushalten umfasst. Vergangenen Oktober war Lithion Technologies bereits eine Partnerschaft mit Hyundai eingegangen mit dem Ziel, Altbatterien aus Elektroautos von Hyundai in Kanada einzusammeln und in der Anlage in Saint-Bruno zu recyceln. Die Anlage war im Juni 2024 eingeweiht worden und soll jährlich über 15.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten. 2022 konnte Lithion Technologies den US-Autokonzern General Motors als Investor gewinnen.

lithiontechnologies.com