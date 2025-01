Volvo steigert Elektroauto-Absatz um 54 Prozent

Der Absatz von „elektrifizierten“ Fahrzeugen machte 2024 46 Prozent aller weltweit verkauften Volvos aus, wie das Unternehmen mitteilt. Unter der Bezeichnung „elektrifiziert“ fasst Volvo Batterie-elektrische Autos und Plug-in-Hybride zusammen. Die Mildhybride werden wie Verbrennungsmotoren separat gezählt.

Dass der gesamte Volvo-Absatz über alle Antriebsarten hinweg von 708.716 um acht Prozent auf 763.389 Fahrzeuge angestiegen ist, ist vor allem mit der positiven Entwicklung (+33 Prozent) bei den elektrifizierten Fahrzeugen zurückzuführen – wobei die BEV wie erwähnt stärker zugelegt haben als die Plug-in-Hybride. Der Absatz der Mildhybride/Verbrenner ging hingegen um sieben Prozent auf noch 410.602 Fahrzeuge zurück. Sollte dieser Trend anhalten, könnte Volvo Cars 2025 mehr elektrifizierte Autos verkaufen als Verbrenner.

Die Marktentwicklung lief regional aber stark unterschiedlich. In der größten Verkaufsregion Europa ist Volvo um 25 Prozent auf 369.685 Autos gewachsen, davon waren bereits 133.070 Einheiten vollelektrisch – ein Plus von 76 Prozent. In Europa sind die Elektroautos der Schweden also gut angekommen. Der E-Anteil in Europa lag also bereits bei 36 Prozent. Wenn 133.070 von 175.194 Elektroautos aber alleine in Europa zugelassen wurden, bedeutet das auch, dass für den Rest der Welt nicht mehr viele übrig bleiben.

BEV-Absatz von Volvo Cars 2024 2023 Delta Europa 133.070 75.476 +76% China 4.349 3.281 +33% USA 5.608 13.609 -59% Rest 32.167 21.053 +53% Gesamt 175.194 113.419 +54%

In den USA sind die Elektroauto-Verkäufe etwa um 59 Prozent auf noch 5.608 Fahrzeuge gesunken – 2023 waren es noch über 13.000 elektrische Volvos. Die Plug-in-Hybride haben dort hingegen um 69 Prozent auf fast 37.300 Einheiten zugelegt. Wieder anders ist die Lage in China: Dort konnte Volvo die E-Auto-Verkäufe um 33 Prozent steigern, mit jetzt 4.349 Einheiten jedoch auf überschaubarem Niveau. Der PHEV-Absatz in der Volksrepublik gibt aber um fünf Prozent zurück, weshalb die „elektrifizierten“ Modelle nur drei Prozent im Plus lagen. In China liegt der E-Auto-Anteil von Volvo bei nur 2,8 Prozent, in den USA sind es immerhin 4,5 Prozent.

Bei den meistverkauften Modellen von Volvo kommen die vollelektrischen Baureihen noch nicht komplett zur Geltung: Der XC60, der maximal als Plug-in-Hybrid angeboten wird, war mit 230.853 Einheiten die gefragteste Baureihe und konnte das Vorjahresergebnis sogar leicht steigern. Auf Platz zwei lag das Duo XC40/EX40 mit einem Gesamtabsatz von 173.890 Fahrzeugen (2023: 200.670), wobei Volvo nicht genauer zwischen der BEV-Version und den anderen Motorisierungen unterscheidet. Auf Rang 3 landet das SUV-Flaggschiff XC90 mit 108.621 verkauften Fahrzeugen (2023: 107.549), das 2024 nochmals ein Facelift erhalten hat. Die rein elektrischen Baureihen EX90 und der kleine EX30 tauchen noch nicht in den Top Drei auf.

