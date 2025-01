BT Group bestellt 3.500 neue E-Fahrzeuge

Nach Angaben der BT Group (British Telecommunications) handelt es sich um die größte Bestellung von Elektrofahrzeugen in Großbritannien. Wie sich die insgesamt 3.500 neuen E-Fahrzeuge auf die vier Hersteller aufteilen, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor. Auch zu den einzelnen Modellen gibt es keine Informationen.

Die neue Flotte soll den Mitarbeitern „die effizientesten, nachhaltigsten und modernsten Fahrzeuge zur Verfügung stellen, während sie daran arbeiten, die Mobilfunk- und Breitbandnetze der nächsten Generation des Unternehmens aufzubauen und zu warten“, heißt es. Dass es sich aber um E-Transporter handelt, wird an der Aussage von Lilian Greenwood, Future of Roads Minister, deutlich: „Die Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf Elektroautos und -transporter. Deshalb ist es fantastisch zu sehen, dass die BT Group unseren Zuschuss für Plug-in-Transporter genutzt hat, um 3.500 nagelneue E-Fahrzeuge zu bestellen.“ Ganz ohne Förderung ging es also nicht.

Bereits jetzt verfügt die BT Group, zu der auch Openreach gehört, über rund 4.300 Elektrofahrzeuge. Mit den ca. 3.500 neuen E-Transportern, die in den nächsten zwei Jahren geliefert werden sollen, würde die Flotte auf rund 8.000 E-Fahrzeuge wachsen.

Mit der Beschaffung der neuen E-Fahrzeuge will das Unternehmen nicht zuletzt auch die eigenen CO2-Emmissionen senken. „Indem wir noch mehr Elektrofahrzeuge in unseren Betrieb integrieren, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks und unterstützen den Übergang Großbritanniens in eine grünere Zukunft“, so Simon Lowth, Chief Financial Officer der BT Group. Bis 2031 strebt das Unternehmen „Netto-Null-Emissionen“ an.

Bis zur vollständigen Elektrifizierung der Flotte ist es jedoch noch ein weiter Weg. Insgesamt befinden sich mehr als 27.000 Fahrzeuge im Fuhrpark. Mit der Auslieferung der rund 3.500 neuen E-Fahrzeuge würde der E-Anteil in der Flotte bei gut 30 Prozent liegen.

bt.com