Erste Daten zum Firefly EV bekannt

Der kompakte Fünfsitzer ist glatte vier Meter lang (und damit nach europäischer Definition eher noch dem Kleinwagen- als Kompaktwagensegment zuzuordnen), 1,78 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand wird in dem Zulassungsantrag mit 2,62 Metern angegeben. In der Klasse um vier Meter Länge werden sich in Europa künftig einige Modelle bewegen: Der Citroen e-C3 ist 4,01 Meter lang, der Renault 5 Electric 3,90 Meter, die Studie VW ID.2all kam auf 4,05 Meter.

In China ist es vorgeschrieben, dass neue Fahrzeuge mit einheitlichen Daten in einem offiziellen Katalog veröffentlicht werden, damit die Verbraucher das neue Modell mit anderen Fahrzeugen vergleichen können. Im Falle des Firefly wurde der Datensatz am 10. Januar veröffentlicht, jetzt können die Verbraucher eine Woche lang Feedback geben. Die Aufnahme in den Katalog ist der letzte große Schritt, bevor ein Modell die Zulassung für den Verkauf in China erhält.

Nio hatte die Marke Firefly und das gleichnamige Debütmodell im Dezember auf dem Nio Day 2024 vorgestellt. Seitdem ist das Design des Fahrzeugs, welches als Unterscheidung zur Marke teilweise als Firefly EV bezeichnet wird (obwohl offiziell Marke und Modell exakt gleich heißen), Nio hatte aber keinerlei technische Daten zum Antrieb des neuen Kompakt-Stromers gemacht.

Aus dem Zulassungsantrag geht jetzt zumindest hervor, dass der Elektromotor 105 kW leistet und von Nio selbst (bzw. der Tochter XPT) hergestellt wird. Damit soll eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h möglich sein. Das Leergewicht wird mit 1.492 Kilogramm angegeben.

Wie sich aufgrund der Auslegung als günstiges Elektroauto abgezeichnet hat, wird der Firefly EV einen Akku mit LFP-Zellen erhalten. Dessen Energiegehalt ist zwar nach wie vor nicht bekannt, wohl aber der Lieferant der Batterie: Sunwoda. Dieser Hersteller liefert zum Beispiel auch die Batterie für den Dacia Spring, zählt aber in China zu den kleineren Batteriefirmen. Interessant ist auch, dass Sundwoda bisher nicht zu den Lieferanten von Nio zählt – für Firefly hat Nio also einen neuen Partner an Bord geholt. Bei den Akkus für die Fahrzeuge von Nio und der Mittelklasse-Marke Onvo, die beide das gleiche Akkutausch-System nutzen, stammen je nach Batterie-Art die Zellen von CATL, BYD oder CALB.

Der Akkutausch ist ein gutes Stichwort, denn auch der Firefly EV soll den schnellen Batteriewechsel unterstützen. Wie die CN EV Post schreibt, ist das Modell in dem Katalog unter der Kennung NAL7000BSEVY1 geführt, wobei BSEV für „battery swap electric vehicle“ stehen soll. Da Firefly mit den ungleich kleineren Autos aber rein physisch andere Batteriegrößen nutzt als Onvo und Nio, soll Firefly ein eigenes Wechselsystem bekommen, also auch mit eigenen Tauschstationen. Details hierzu sind aber weiterhin nicht bekannt.

