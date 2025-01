Schweiz: Freiburger Verkehrsbetriebe ordern 24 eCitaro-Busse

Die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) haben zwei Dutzend eCitaro geordert, darunter 18-Meter-Gelenkbusse und 12-Meter-Standardbusse, die mit einem absenkbaren Pantographen geladen werden können. Die Investition beläuft sich dem Betrieb zufolge auf rund 20 Millionen Franken (rund 21 Mio. Euro). Eingesetzt werden sollen die strombetriebenen Busse ab Dezember 2026 im Regionalverkehr, aber auch im Stadtverkehr („Agglo und Mobul“) des Kantons Freiburg.

„Nach unseren Kriterien waren diese Fahrzeuge die besten in Bezug auf Technik und Nachhaltigkeit. Wir wählten sie auch wegen des Komforts, den sie den Reisenden bieten. Und schließlich haben sie auch unser Fahrpersonal überzeugt“, erklärt Thomas Hans, technischer Leiter Straßenfahrzeuge bei den TPF. Dem Zuschlag war eine ausgiebige Testphase mit verschiedenen E-Bus-Modellen vorausgegangen.



Im Zuge der Ausschreibung haben sich die TPF zudem verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren Mercedes-Benz mindestens 35 und höchstens 183 eCitaro-Fahrzeuge abzunehmen: „Diese Flexibilität ermöglicht es uns, uns an den Willen der Auftraggeber anzupassen, aber auch mit der technologischen Entwicklung der Elektrobusse und der Batterien Schritt halten zu können“, so Hans. Die TPF strebt an, ihre gesamte Busflotte auf den konzessionierten Linien bis 2033 zu dekarbonisieren. Derzeit fahren 13 Prozent der Fahrzeuge (Elektrobusse und batteriebetriebene Trolleybusse) lokal emissionsfrei.

Zur Finanzierung dieses Kraftakts hatte das Freiburger Stimmvolk im März 2023 einer Aufstockung des TPF-Eigenkapitals um 60 Millionen Franken zugestimmt. Eine Erhöhung, der auch die beiden anderen Hauptaktionäre, die Stadt Freiburg (12,5 Millionen) und die SBB (3,8 Millionen), folgten. Diese Mittel sollen die TPF unter anderem in die Lage versetzen, im großen Stil in neue E-Busse zu investieren.

