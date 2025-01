Batterie-gestützter Schnelllader von ELMI Power jetzt eichrechtskonform

ELMI Power gibt an, mit seinen Batterie-gestützten Schnellladesystemen jene Kunden ins Augen fassen zu wollen, die Ladeinfrastruktur an Standorte mit knappen Netzkapazitäten bauen und ihr Projekt binnen weniger Monate umsetzen wollen – ohne die Neuaufstellung von Trafos. Dazu bieten die Hessen zwei Ladesysteme mit bis zu 400 bzw. 600 kW an.

Das frisch erhaltene Eichrechtszertifikat bezieht sich auf den ELMI Hub und die zugehörigen Dispenser, also die in Abstand zum Ladeschrank aufgebauten Ladepunkte. Dank integrierter 340-kWh-Pufferbatterie kann sich das System langsam Strom aus den Netz holen und diesen dann schnell an ladende Autos abgeben. „Mit einem Niederspannungsnetzanschluss von lediglich 20 bis 70 kW liefert der ELMI Hub 400 in Kombination mit dem ELMI Dispenser 400 eine Ladeleistung von bis zu 400 kW“, schreibt der Hersteller. Das System funktioniere mit zwei bis sechs Ladepunkten. Das größere 600 kW Ladesystem soll sechs bis zwölf Ladepunkte speisen können.

Neben der technischen Leistungsfähigkeit will das Niddataler Unternehmen auch mit einer schnellen Umsetzung punkten: „Von der Planung bis zur Inbetriebnahme vergehen in der Regel weniger als fünf Monate – ein deutlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen trafogestützten Lösungen, die häufig 1 bis 2 Jahre erfordern“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Zusätzlich entfielen teure Baukostenzuschüsse für Netzanschlüsse.

„Das Eichrechtzertifikat ist ein wichtiger Meilenstein für ELMI Power. Es bestätigt nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, sondern stärkt auch das Vertrauen unserer Kunden und Partner in unsere Technologie“, äußert Jonas Meyer, Vertriebsleiter von ELMI Power. „Mit der eichrechtskonformen Lösung leisten wir einen Beitrag zur Standardisierung und Benutzerfreundlichkeit in der Ladeinfrastruktur.“ ELMI Power verstehe sich nicht nur als Hersteller innovativer Ladeinfrastruktur, sondern auch als Partner für Energieversorger, Investoren und Standortbetreiber. Die nun zertifizierten Schnellladesysteme eröffnen Meyer zufolge neue Möglichkeiten für die Integration erneuerbarer Energien, Energiehandel und Arbitrage.

Quelle: Infos per E-Mail, elmipower.de