Citywatt ermöglicht HPC-Laden ab 37 Cent pro kWh

„Mit dem exklusiven HeavyUser-Tarif sparen Flottenbetreiber ab sofort beim Laden an den Säulen des niederbayerischen e-Mobility Pinoniers“, teilt Citywatt selbstbewusst mit. Der neue Tarif ist allerdings nicht frei verfügbar, sondern limitiert und richtet sich laut der Mitteilung „ausschließlich an Kunden mit relevantem Ladevolumen, die hochwertige Ladeinfrastruktur mit Fokus auf die Bedürfnisse von Flottenbetreibern schätzen“. Wie hoch dieses „relevante Ladevolumen“ ausfällt, wird in der Mitteilung nicht angegeben. Das müssen interessierte Kunden über das Kontaktformular erfragen.

Bei dem Tarif fallen keine monatlichen Grundgebühren an. Die laufenden Kosten liegen bei den erwähnten 0,372 €/kWh netto, also rund 0,44 €/kWh brutto. Zum Vergleich: Im regulären Tarif Charge@Citywatt werden an DC-Ladepunkten 0,59 €/kWh brutto berechnet, ebenfalls ohne Grundgebühr. Somit entspricht der HeavyUser-Tarif einem Rabatt von rund 25 Prozent. Es ist aber auch weiterhin das Laden im Roaming mittels Ladekarten oder -Apps möglich.

„Unser Ziel ist es, die Elektromobilität für Flottenbetreiber nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern auch einfach und effizient zu gestalten“, erklärt Harald Praml, Gründer und CEO von Citywatt. „Mit unserem neuen HeavyUser-Tarif und der praxistauglichen Infrastruktur bieten wir eine Lösung, die wirklich Mehrwert schafft.“

Erst im Dezember hatte Citywatt auch eine Preisaktion für Privatkunden gestartet – zumindest für jene mit dem passenden Mobilfunktarif. Kunden mit Mobilfunkverträgen von O2 Telefonica, der Deutschen Telekom oder Vodafone können derzeit ab 0,39 €/kWh bei Citywatt laden, wenn sie den Ladevorgang auf die richtige Art und Weise starten. Die Details und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Aktion haben wir in diesem Artikel genauer beschrieben.

Citywatt betreibt in Deutschland 50 eigene HPC-Parks, meistens auf Parkplätzen des Einzelhandels. Jeder Ladepark verfügt über zehn Ladepunkte, die Anschlussleistung liegt bei 1.500 kW. Bei Vollauslastung werden so 150 kW je Ladepunkt möglich, sind nicht alle Ladepunkte belegt, können auch höhere Leistungen erreicht werden. Das ist zum Beispiel auch für Logistik- und Transportunternehmen interessant, da laut Citywatt viele der Ladepunkte auch für E-Lkw (selbst mit Trailer) geeignet sein sollen.

