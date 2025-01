Zeekr 007 GT kommt 2025

Gerüchte, wonach Zeekr an einer Kombi-Version des 007 arbeitet, gab es bereits im vergangenen Jahr. Im Januar ging es dann Schlag auf Schlag: Zuerst hat Zeekr selbst einige Bilder des 007 GT veröffentlicht, bevor dann über den in China vorgeschriebenen Zulassungsantrag die ersten technischen Daten zu dem Elektro-Kombi bekannt wurden.

Tatsächlich wird der 007 GT in dem Dokument des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie als „pure electric sedan“ bezeichnet, also eigentlich eine Limousine. Die Bilder lassen ihn klar als Kombi erkennen – oder als Shooting Brake, wie die etwas dynamischeren Ableger oft bezeichnet werden.

Der 007 GT ist bei den Abmessungen bis auf wenige Millimeter mit der 007 Limousine vergleichbar, aber rund eine halbe Klasse unter dem ebenfalls erhältlichen Zeekr 001 Shooting Brake positioniert. Tatsächlich ist der GT sogar einen Millimeter kürzer und fünf Millimeter flacher als die Limousine. Während solche kleinen Abweichungen sich recht simpel mit anderen Stoßstangen und im Falle der Höhe mit anderen Federn erklären lassen, überrascht es sehr, dass auch der Radstand leicht von der Limousine abweicht: Beim 007 GT sind es 2.925 Millimeter, bei der Limousine 2.928 Millimeter.

Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr

Zeekr wird den 007 GT gemäß der Anmeldung beim Ministerium in insgesamt vier Varianten anbieten, die sich bei den Antrieben und Ausstattungen unterscheiden. So gibt es einen Heckantrieb mit 310 kW Leistung und einen Allrad, der zusätzlich noch über einen Elektromotor mit 165 kW Peak-Leistung an der Vorderachse verfügt. Auch bei den Batterien gibt es zwei Versionen: Eine NMC-Batterie mit Zellen von CATL und eine LFP-Variante, die die Zeekr-eigene Golden Battery nutzt. Die Energiegehalte werden in dem Zulassungsantrag nicht angegeben, auch nicht die Systemspannung, wobei es sich bei der Basis des 007 um eine 800-Volt-Architektur handelt.

Dem Blick auf die Daten der Limousine und des ebenfalls technisch verwandten SUV-Modells Zeekr 7X zufolge dürfte der 310-kW-Hecktriebler mit einer 75 kWh großen LFP-Batterie angeboten werden. Die CATL-Batterie mit NMC-Zellen kommt im 7X auf einen Energiegehalt von 100 kWh und wird in der Variante Long Range mit einem Heckmotor und als Performance mit Allrad angeboten. Das ist auch beim 007 GT wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt.

Das Portal CarNewsChina geht davon aus, dass der 007 GT in China ab 209.900 Yuan angeboten werden soll, das wären umgerechnet etwa 27.900 Euro. Während für den Zeekr 7X der Europa-Start bereits bestätigt ist (für Deutschland sind aber noch keine Preise bekannt), steht diese Ankündigung für den 007 GT noch aus. Da international Länder wie Deutschland, Großbritannien und Schweden als klassische Kombi-Märkte gelten, dürfte ein Europa-Start auch beim 007 GT wahrscheinlich sein.

Dass sich Zeekr entgegen dem Trend weg von Kombis hin zu SUV-Modellen sogar für einen zweiten Shooting Brake im eigenen Portfolio entschieden hat, dürfte auch mit dem Erfolg des Zeekr 001 zusammenhängen. Obwohl es die erste Baureihe von Zeekr überhaupt war und es inzwischen modernere Modelle des Herstellers gibt, war der 001 im Jahr 2024 nach wie vor das meistverkaufte Modell von Zeekr.

cnevpost.com (Zulassungsantrag), carnewschina.com (Preise), cnevpost.com (allgemeine Infos zum Modell)