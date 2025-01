Utrecht hält konventionelle Tankstellen bald für entbehrlich

Der Gemeindevorstand von Utrecht hat dieser Tage das Programm „Transition Petrol Stations“ verabschiedet, mit dem die Tankstellen zwischen 2025 und 2030 für den E-Auto-Hochlauf vorbereitet werden sollen. Vorgesehen ist unter anderem, an den Tankstellen entlang der Utrechter Ringstraße bis 2030 Platz für 20 bis 30 Schnellladegeräte zu schaffen. Reicht dieses HPC-Angebot nicht aus, sollen bisweilen neue Standorte für weitere 20 bis 30 Schnelllader entlang des Rings erschlossen werden.

Der Gemeindevorstand bezeichnet das Umsetzungsprogramm als wichtigen Schritt, „um die Mobilität nachhaltiger zu gestalten“, denn das Wachstum der emissionsfreien Mobilität verändere die Nachfrage nach traditionellen Tankstellen rapide.

In dem Programm werden darüber hinaus auch Lkw-Lader berücksichtigt: In Gewerbegebieten sollen demnach weitere Lademöglichkeiten für Lkw und „Knotenpunkte für saubere Energie“ entstehen, an denen erneuerbare Kraftstoffe verkauft werden können. Innerorts soll die Zahl der Tankstellen mit fossilem Kraftstoffangebot parallel zurückgehen, „wodurch Platz für andere Funktionen wie Wohnungsbau oder mehr Grünflächen geschaffen wird“, wie es heißt.

Utrechts Stadträtin Eva Oosters, zuständig für Umwelt und emissionsfreien Verkehr, kommentiert: „Die Energiewende erfordert klare Entscheidungen. Tankstellen sind mehr als nur Verkaufsstellen für Kraftstoffe. Sie werden wichtige Bindeglieder beim Übergang zum emissionsfreien Verkehr sein. Mit diesem Ansatz werden wir die Luftqualität verbessern und Schritte in Richtung einer gesünderen und nachhaltigeren Stadt unternehmen.“



