BYDs viertes Auto-Transportschiff ist das bisher größte

Bei der BYD Shenzhen handelt es sich um das derzeit größte RoRo-Schiff der Welt, also ein Roll-on-Roll-off-Schiff. Mit 219 Metern Länge, 37,7 Metern Breite und einem Tiefgang von neun Metern ist die Shenzhen auch innerhalb der vier Schiffe umfassenden BYD-Flotte folglich die größte. Das erste Exemplar, die BYD Explorer No.1, ist mit 199,9 Metern etwas kürzer, aber minimal breiter – dieses Schiff hatte im Frühjahr 2024 auch in Deutschland schon fest gemacht.

Mit der Kapazität von bis zu 9.200 Fahrzeugen soll die Shenzhen, die nach der Heimat von BYD benannt ist, den bisher nach der Kapazität größten Auto-Transporter, die Höegh Aurora, um rund 100 Fahrzeuge übertreffen. BYD gibt zudem an, dass es der „umweltfreundlichste Autotransporter der Welt“ sei, vor allem dank der Dual-Fuel-Technologie, mit der sowohl mit Schiffsdiesel als auch LNG gefahren werden kann. Außerdem soll es auch BYD-eigene Batterien an Bord geben, hierzu sind aber kaum Details bekannt. Spekuliert wird, dass in Küstennähe das Schiff auch mit Strom aus den Batterien versorgt werden könnte, um Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu senken.

BYD ist dafür bekannt, alle Faktoren entlang der Lieferkette selbst kontrollieren zu wollen. So baut das Unternehmen nicht nur Autos, sondern auch die Batterien hierfür. Und um die zahlreichen Batteriefabriken in China mit Rohstoffen zu versorgen, betreibt BYD auch eine Lithium-Mine. Mit der eigenen Schiffsflotte will BYD den Export seiner Fahrzeuge selbst kontrollieren und sich nicht von fehlenden Frachtkapazitäten bremsen lassen. Gleich acht große Transportschiffe zu bestellen, gilt aber als riskanter Schritt – da sich das Export-Geschäft von BYD bisher nicht so entwickelt hat wie erwartet. Etwa zehn Prozent der im vergangenen Jahr 4,25 Millionen neuen BYDs wurden außerhalb Chinas verkauft.

carnewschina.com, auto-motor-und-sport.de