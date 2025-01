Hödlmayr nimmt ersten elektrischen Autotransporter Österreichs in Betrieb

Der elektrische Lkw stammt von Daimler Truck. Um welches Modell es sich handelt, teilt Hödlmayr nicht mit, doch Bilder legen nah, dass es sich um einen eActros 300 handeln dürfte, den Daimler Truck im Jahr 2022 auf den Markt gebracht hatte. Der Aufbau des Lkw stammt von Kässbohrer.

Das Fahrzeug verfügt über eine Reichweite von rund 300 Kilometer, wobei die Strecke zwischen dem Magna-Steyr-Werk und dem Hödlmayr-Standort in Graz nur circa vier Kilometer beträgt. Da es sich aber um einen Shuttleverkehr handelt, ist das Fahrzeug ständig zwischen beiden Orten unterwegs. Um die bestmögliche Auslastung sicherzustellen, wird der E-Lkw in einer Pause zwischen den Produktionsschichten eine Stunde geladen, die vollständige Aufladung der Batterien erfolgt über Nacht. Die dafür nötige Schnellladestation von Siemens wurde am Hödlmayr-Standort errichtet.

Die enge Zusammenarbeit aller beteiligen Projektpartner war ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Umsetzung, heißt es vom Unternehmen: „Die Werte Kooperation und Zusammenhalt begleiten unser tägliches Tun bei Hödlmayr. Auch in diesem Projekt hat sich einmal mehr gezeigt, dass wir uns auf unsere Partner verlassen können. Ich möchte mich bei Daimler Truck, dem Aufbauhersteller Kässbohrer und dem Ladeinfrastrukturanbieter Siemens für die erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam haben wir einen wichtigen ersten Schritt in Richtung nachhaltiger Fahrzeuglogistik gemacht“, erklärt CEO Johannes Alexander Hödlmayr.

Die Anschaffungskosten des elektrischen Lkw lagen erheblich höher als für eine vergleichbare Diesel-Maschine. „Trotz der Förderungen, die wir für dieses Projekt erhalten, tragen wir als Unternehmen einen beträchtlichen Teil dieser Mehrkosten“, erklärt Hödlmayr. Jedoch sei die Umweltbilanz des neuen E-Lkw ein wichtiger Meilenstein: „Wenn man sieht, dass wir mit dem Betrieb von einem E-Lkw rund 59.000 kg CO2-Emissionen pro Jahr einsparen, erkennt man das Potenzial unserer diesbezüglichen Anstrengungen“, so Hödlmayr.

Das Familienunternehmen Hödlmayr beschäftigt derzeit etwa 1.700 Mitarbeiter und kommt mit Niederlassungen in 16 Ländern auf einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Hödlmayr befördert mit seinen 600 Autotransportern jährlich rund 1,9 Millionen Fahrzeuge und verfügt über Stellplätze für 55.000 Autos.

