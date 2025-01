Polestar Energy kommt in weitere Märkte

Bis dato war die Energieinitiative von Polestar ein Pilotprojekt in Großbritannien und den Niederlanden. Nach der erfolgreichen Pilotphase rollt das Unternehmen das Angebot jetzt auf insgesamt elf Märkte aus, darunter auch die DACH-Region. Konkret ist Polestar Energy jetzt in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich, Italien und Spanien verfügbar. Weitere Angebote und Märkte sollen im Laufe des Jahres hinzukommen, so Polestar.

Über die entsprechende „Polestar Energy“-App sollen die Kunden angeben können, wann sie ihr Auto nutzen wollen und wie hoch der Ladestand sein soll. Die Ladestation entscheidet dann, wann genau das Auto geladen wird, um einerseits die Nutzer-Vorgaben zu erfüllen und andererseits möglichst zu geringen Preisen zu laden. „Durch den Ausgleich des Bedarfs und das Laden bei geringerer Nachfrage ergeben sich niedrigere Energiekosten, entweder an der Quelle in Form einer Netzprämie oder in Form von niedrigeren Energiekosten in der Stromrechnung“, so Polestar. Laut dem Unternehmen sollen die Ladekosten um bis zu 30 Prozent gesenkt werden können.

Im Laufe von 2025 soll für den Polestar 3 auch bidirektionales Laden mit Vehicle-to-Grid- und Vehicle-to-Home-Funktionen angeboten werden. Mit dem Polestar 2 wird das zum Beispiel aufgrund des verbauten Onboard-Ladegeräts nicht möglich sein. Aber auch Kunden des Polestar 3 benötigen für das bidirektionale Laden noch eine spezielle Wallbox. Diese stammt von Zaptec und „kann direkt von Polestar im Rahmen eines exklusiven Angebots, das auch die Installationskosten umfasst, erworben werden“. Preise hierfür nennt Polestar aber noch nicht.

„Eine Einsparung von 30 Prozent bei den Ladekosten zu Hause kann einen großen Unterschied machen. Deshalb führen wir dieses Angebot in großem Maßstab ein“, sagt Polestar-CEO Michael Lohscheller. „Weitere Märkte werden im Laufe dieses Jahres folgen. Sobald wir die Vehicle-to-Grid-Funktionen in die Produktpalette von Polestar aufnehmen, wird dies unseren Kundinnen und Kunden einen noch größeren Mehrwert bringen.“

polestar.com