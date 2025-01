Smart #5 könnte auch als Plug-in-Hybrid kommen

Das berichtet das britische Portal Autocar unter Berufung auf einen Sprecher der Marke. Die Entscheidung sei von in China ansässigen Smart-Vertretern bestätigt worden, nachdem Fotos von Erprobungsfahrzeugen in den sozialen Medien aufgetaucht sind, heißt es in dem Bericht. „Wir sehen die individuelle Mobilität mit Verbrennungsmotoren und insbesondere mit Hybridantrieb als Übergangstechnologie zum rein elektrischen Fahren. Es ist wichtig, auf die zunehmend vielfältigen Anforderungen und Wünsche der Kunden einzugehen. Smart kann zum jetzigen Zeitpunkt keine technologische Lösung für die Zukunft ausschließen“, soll daraufhin ein Sprecher von Smart Europe kommentiert haben.

Seit dem Neustart als Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely hat sich Smart auf rein elektrische Fahrzeuge fokussiert. Aktuell hat die Marke mit dem #1 und #3 zwei eng verwandte Elektroautos im Angebot, in diesem Jahr soll der größere E-SUV #5 folgen. Mit dem #5 stößt Smart in die Mittelklasse vor und bietet zum ersten Mal auch 800-Volt-Technik – mehr zur bekannten Elektro-Version können Sie hier nachlesen.

Technische Daten zu der PHEV-Version, die derzeit entwickelt und getestet wird, gibt es noch nicht – zumindest keine vom Unternehmen bestätigten Werte. Autocar spekuliert, dass es sich um eine Variante des sogenannten „Thor“-Antriebs von Geely handeln könnte. Im Galaxy Starship 7 EM-i, der seit Dezember 2024 in China verkauft wird, kombiniert Geely einen 1,5 Liter großen Benziner mit 82 kW und einen 160 kW starken Elektromotor. Kunden haben zudem die Wahl zwischen zwei LFP-Batterien mit 8,5 oder 19,1 kWh Energiegehalt, was für 55 bzw. 120 Kilometer E-Reichweite im chinesischen Testverfahren CLTC reichen soll – WLTP-Werte sind in der Regel deutlich geringer. Obwohl der Galaxy Starship 7 mit 4,74 Metern ähnlich lang ist wie der Smart #5 mit 4,70 Metern, basieren beide Autos auf unterschiedlichen Plattformen (die PMA2+ beim Smart und die GEA beim Galaxy). Ob die Antriebe also – wie von Autocar spekuliert – kompatibel sind, ist nicht bekannt.

Über die Hintergründe des wahrscheinlichen Strategie-Schwenks bei Smart kann jedoch deutlich fundierter spekuliert werden. Mit der Aussage, man werde „auf die zunehmend vielfältigen Anforderungen und Wünsche der Kunden eingehen“, hat der Smart-Sprecher eine wichtige Erklärung geliefert. In China, dem derzeit wichtigsten Markt für Smart, haben wie berichtet zwar die Elektroauto-Zulassungen deutlich zugelegt, die Plug-in-Hybride haben im vergangenen Jahr aber einen regelrechten Boom erlebt. Auch Elektroautos mit Range Extender, die in der Statistik ebenfalls als PHEV zählen, haben sich in China sehr gut verkauft.

Smart-Europa-Chef Dirk Adelmann setzt aber auch in die Elektro-Version des Smart #5 große Hoffnungen: Mit dem größeren E-SUV könnte sich der Smart-Absatz von derzeit 65.000 auf 120.000 Einheiten fast verdoppeln. In einem Interview hatte Adelmann aber auch angegeben, dass Smart mit Blick auf die Marktentwicklung in China und dem zweiten Hauptmarkt Europa seine Strategie angepasst und den Eintritt in weitere Märkte forciert habe.

autocar.co.uk