STCP will 30 weitere Elektrobusse für Großraum Porto ordern

Bei der STCP handelt es sich eigenen Angaben zufolge um den größten Busbetreiber im Großraum Porto. Derzeit besteht die Flotte des Verkehrsunternehmens aus 446 Fahrzeugen – darunter zu 75 Prozent Erdgas-, zu zehn Prozent Diesel- und zu 15 Prozent Elektrobusse. Nun sollen 30 weitere strombetriebene Fahrzeuge folgen. Dafür kalkuliert die STCP eine Investition von 12 Millionen Euro ein. Die passende Infrastruktur – 15 Geräte mit 30 Ladepunkten – schreiben die Portugiesen ebenfalls aus und legen dafür bis zu 900.000 Euro zur Seite.

Die Einführung der 30 neuen Elektrobusse will die STCP im Laufe des zweiten Quartals 2026 bewerkstelligen. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann bereits 126 emissionsfreie Fahrzeuge unter dem STCP-Banner fahren. Laut Verwaltungsratschefin Cristina Pimentel, ist die STCP bestrebt, den Übergang zu einem nachhaltigeren und effizienteren öffentlichen Verkehr anzuführen. „Die Ausschreibung für die Anschaffung von 30 Standardbussen mit 100 % Elektroantrieb ist ein weiterer konkreter Schritt in unserem Engagement für eine saubere Mobilität, die der Lebensqualität unserer Fahrgäste und der Bevölkerung der Gemeinden zugutekommt.“

Die Ausschreibung schreibt inhaltlich u.a. vor, dass die Busse mit einer Standardlänge von 12 Metern aufwarten und mindestens 320 Kilometer weit kommen müssen. Die zugehörigen Ladestationen sollen am Via Norte-Depot installiert werden, also an jenem Standort, an dem die neuen Fahrzeuge der STCP-Flotte stationiert sein werden.



stcp.pt (auf Portugiesisch)