BMW erhöht die Reichweite des i5

Ab März 2025 verfügen die vollelektrischen Modelle der BMW 5er Limousine und des BMW 5er Touring über eine „Reihe von neuen technischen Lösungen zur Verbrauchsoptimierung“, wie BMW mitteilt. Das Ergebnis ist eine spürbar höhere Reichweite mit einem Plus von bis zu 47 Kilometern. Die zusätzliche Reichweite fällt aber modell- und ausstattungsabhängig unterschiedlich aus. In der Mitteilung veröffentlicht BMW keine Tabelle mit den neuen Reichweitenangaben, sondern gibt nur an, dass dank der Optimierungen der WLTP-Verbrauch des i5 xDrive40 Touring um bis zu neun Prozent und der i5 eDrive40 Limousine um bis zu acht Prozent sinke.

Eine wichtige Rolle spielt dabei unter anderem der erstmalige Einsatz von Siliziumkarbid-Halbleiterbauteilen in der Leistungselektronik (SiC-Inverter) des BMW i5. Zudem steht das Fahrzeug jetzt ab Werk auf rollwiderstandsarmen Reifen sowie „strömungsgünstigen Leichtmetallrädern“. „Auch die Feinoptimierung der Radlager trägt zur Verringerung des Verbrauchs bei“, so BMW. Außerdem gibt es noch eine kleine Änderung beim i5 M60 xDrive: Dort gehört das „M Sportpaket Pro“ jetzt zur Serienausstattung.

A propos Serienausstattung: Beim überarbeiteten iX wird der BMW Digital Key Plus ab März 2025 quasi zum Standard-Schlüssel. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein physischer Schlüssel, eine Setup Card und eine Service Card. „Mit der neuen Setup Card kann der Digital Key Plus auf dem Smartphone so einfach wie nie eingerichtet werden, indem man die Karte an das Gerät hält oder den QR-Code auf der Rückseite scannt. Einmal aktiviert lässt sich der Digital Key Plus mit weiteren Personen teilen, ganz einfach und sicher per Textnachricht“, teilt BMW mit. Für Apple-Geräte können ab iOS 18.4 bis zu 18 digitale Schlüssel aktiviert werden. Dabei lassen sich unterschiedliche Rollen und Rechte für das Fahrzeug einstellen – etwa Begrenzungen bei der Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit.

Für ausgewählte BMW-Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb reduzieren sich durch eine Steigerung der Ladeleistung von 7,4 kW auf 11 kW beim AC-Laden die Ladezeiten. Davon profitieren ab März 2025 die PHEV-Varianten von BMW X1, BMW 2er Active Tourer, BMW 7er Reihe sowie alle Modelle des BMW XM.

bmwgroup.com