Mumbai erwägt Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor

In einem Rechtsstreit des öffentlichen Interesses (Public Interest Litigation) äußerte der Oberste Gerichtshof von Bombay am 9. Januar seine Besorgnis über die zunehmende Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung in Mumbai, das früher als Bombay bekannt war. Die Probleme beeinträchtigten die Lebensqualität und die Umwelt in der Stadt und wirkten sich auf ihre Produktivität aus, hieß es.

Als Reaktion darauf kündigte die Regierung des Bundesstaates Maharashtra am 22. Januar einen offiziellen Regierungsbeschluss an. Der Staat setzte einen Ausschuss ein, der die Durchführbarkeit einer schrittweisen Abschaffung von Benzin- und Dieselfahrzeugen in der Metropolregion Mumbai untersuchen soll, die nicht nur die Stadt Mumbai, sondern auch mehrere umliegende städtische und halbstädtische Gebiete in den Bezirken Thane, Raigad und Palghar umfasst.

„Kraftfahrzeugemissionen sind eine Hauptquelle der Luftverschmutzung, und die derzeitigen Maßnahmen zur Kontrolle der Anzahl der Fahrzeuge und der Verschmutzung in Mumbai erweisen sich als unzureichend“, schrieb die Regierung von Maharashtra in einer Entschließung vom 22. Januar 2025 . Die Regierung bildete deshalb ein siebenköpfiges Gremium und erklärte, der Ausschuss könne Fachleute als Co-Mitglieder hinzuziehen und Spezialisten aus verschiedenen Bereichen konsultieren.

Das Gremium wird die Anordnung des Obersten Gerichts von Bombay prüfen und der Regierung von Maharashtra innerhalb von drei Monaten einen Bericht vorlegen. Ein mögliches Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen, so verlockend es zur Förderung der E-Mobilität auch klingen mag, könnte die Verkehrssituation in Mumbai durcheinander bringen, wenn der Staat es zu schnell umsetzt. Elektroautos sind in Indien noch recht teuer, und auch die für ihre normale Nutzung erforderliche Ladeinfrastruktur ist unzureichend. Ein solcher Schritt könnte auch die Fahrzeughersteller schwer treffen.

Einem aktuellen Bericht der „Economic Times“ zufolge wurden in Maharashtra im Jahr 2024 insgesamt mehr als 2,9 Millionen Fahrzeuge verkauft, davon 254.000 in Mumbai. Einem früheren Bericht des „Indian Express“ zufolge trugen E-Fahrzeuge im Jahr 2024 nur etwa 230.000 Einheiten zu den gesamten Neufahrzeugen des Bundesstaates bei. Aktuelle Daten für Mumbai sind nicht verfügbar, aber im Jahr 2023 verzeichnete Mumbai mehr als 10.000

Zulassungen, was 33 Prozent der gesamten EV-Verkäufe des Bundesstaates ausmacht.

