Xpeng partnert mit Hedin in Deutschland und der Schweiz

Zum Auftakt der Partnerschaft bietet Hedin die Fahrzeuge von Xpeng an seinen Standorten in Saarlouis und Schwetzingen an. Erhältlich sind die drei Modelle P7, G9 und G6 – weitere Fahrzeuge hat Xpeng aktuell in Europa nicht im Angebot.

Damit gibt es im Händlernetz von Xpeng nun insgesamt 23 Standorte von verschiedenen Handelspartnern – das ist noch immer relativ wenig, zumal da es riesige Löcher auf der Landkarte gibt wie etwa fehlende Xpeng-Händler in Großstädten wie Berlin, Dresden, Hannover, Leipzig oder Stuttgart. Allerdings will Xpeng sein Händlernetz bis Jahresende auf 60 Standorte in Deutschland ausbauen. Und was man Xpeng zugute halten muss: Tatsächlich ist die chinesische Marke überhaupt erst im Mai 2024 in Deutschland gestartet – und ein flächendeckender Launch wäre natürlich unrealistisch gewesen.

Xpeng ist die dritte chinesische Marke, die Hedin in Deutschland verkauft. Zum Portfolio zählen bereits Hongqi und BYD. Bei BYD war die Rolle von Hedin anfangs sogar deutlich größer, denn Hedin fungierte als Importeur und Distributor für BYD. Allerdings war der größte Autohersteller Chinas offenbar unzufrieden mit der Performance von Hedin in Deutschland und übernahm vergangenen Sommer die für den Deutschland-Import zuständige Gesellschaft Hedin Electric Mobility.

Eine ähnliche Rolle wie bis letzten Sommer für BYD in Deutschland wird Hedin nun aber für Xpeng in der Schweiz übernehmen: Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über die Import- und Vertriebsrechte für Xpeng in der Schweiz geschlossen. Die Zusammenarbeit umfasst den Import und Vertrieb sowie den Verkauf von Fahrzeugen, Aftermarket-Services und Ersatzteilen. Der Verkauf soll im 2. Quartal 2025 beginnen. Auch in der Schweiz werden die drei für die europäischen Märkte gedachten Modelle verfügbar sein.

„Unsere Markeneinführung und unsere Partnerschaft mit der Hedin Mobility Group untermauern die europäischen Ambitionen von Xpeng“, sagt Alex Tang, Head of International Division of Sales and Service bei Xpeng. „Wir freuen uns darauf, den Verbrauchern in der Schweiz einen neuen Standard in der Elektromobilität vorzustellen, der die innovative Technologie von Xpeng mit einem außergewöhnlichen Design kombiniert, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das den Ansprüchen der heutigen Fahrer gerecht wird.“

Mit dem Verkaufsstart in der Schweiz stärkt Xpeng seine Marktpräsenz in Mitteleuropa. Xpeng Motors Germany wird für die Xpeng-Geschäfte in Deutschland, der Schweiz sowie für den österreichischen Markt, der noch in diesem Jahr hinzukommen soll, verantwortlich sein.

Markus Schrick, der für die Marktgruppe Deutschland/Schweiz/Österreich zuständige Geschäftsführer, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit der Hedin Mobility Gruppe einen sehr kompetenten Partner gefunden zu haben, der den Automobilmarkt in der Schweiz sehr gut kennt und dort bereits über umfangreiche Vertriebserfahrung verfügt. Die Gruppe ist ein prominenter und vertrauenswürdiger Partner in der europäischen Automobilindustrie und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Xpeng zu einem Erfolg in diesem Markt machen können.“

Xpeng hat bereits zuvor mit Hedin kooperiert: Das schwedische Unternehmen ist bereits Einzelhändler für die Marke in Belgien und Luxemburg. Seit seinem Eintritt in den europäischen Automobilmarkt in Norwegen im Jahr 2021 hat Xpeng seine Fahrzeuge auch nach Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Island, Spanien, Portugal und Irland gebracht.

kfz-betrieb.vogel.de (Deutschland), hedinmobilitygroup.com (Schweiz)