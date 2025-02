Caselani macht Citroën Ami zum Retro-Stromer

Konkret soll der Type-Ami von Caselani eine Miniaturversion des von 1948 bis 1981 gebauten Kleintransporters Citroën Type H sein – und eben dessen markante Wellblech-Optik übernehmen. Vorgestellt wurde das Fahrzeug jetzt auf der Messe Retromobile in Paris.

Der Bausatz soll in verschiedenen Farben angeboten werden und besteht im Kern aus Fiberglas-Teilen, die mit Halterungen und Schrauben an Ami-Modellen befestigt werden kann – ob gebraucht oder neu soll keine Rolle spielen. Ein bereits umgebauter Type-Ami soll ab 11.390 Euro netto erhältlich sein, das reine Body-Kit ab 4.440 Euro netto – aber schon mit Lackierung sind es 5.100 Euro netto. Derzeit sind aber nur Vorbestellungen bei den Italienern möglich, es laufen wohl noch letzte Abstimmungen mit Citroën.

Die Frontmaske mit angedeutetem Kühlergrill, die Heckschürze sowie Tür-Paneele in der speziellen Rillen-Optik verleihen dem sonst eher knuddeligen Ami einen ganz anderen Auftritt. Das Fahrzeug an sich wird aber nicht verändert. Es bleibt also bei dem sechs Kilowatt starken Elektromotor und der 5,5-kWh-Batterie unter den Sitzen. Aufgrund des Bodykits dürfte der Ami aber etwas länger und schwerer ausfallen – und aufgrund der zusätzlichen Kilos einen etwas höheren Verbrauch haben.

Bild: Caselani Bild: Caselani Bild: Caselani

Es ist nicht das erste Mal, dass die Italiener die Retro-Optik früherer Citroën-Modelle aufgreifen: Schon 2022 wurde ein umgebauter ë-Berlingo in dem charakteristischen Design präsentiert. Auch wenn damals offiziell der Citroën 2CV AU aus den 1950er Jahren Pate stand. Der Berlingo 2CV Fourgonnette, wie das Modell von 2022 hieß, war wie das Vorbild etwas rundlicher an der Front. Der Type H und auch der Type-Ami sind da etwas kantiger – die Wellblech-Optik ist aber sehr ähnlich.

Auf Basis des großen Citroën Jumper gibt es von Caselani übrigens einen direkten Nachfolger des Type H – mit den verschiedensten Aufbauten vom Campervan über den klassischen Lieferwagen, einen Abschlepper oder auch zwei Variationen eines Food Trucks. Anders als der Type-Ami ist der Caselani Type H aber nicht elektrisch.

auto-motor-und-sport.de, caselani.com (Preisliste als PDF)