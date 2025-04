Avia Volt übernimmt Plug’n Roll von Repower

Seit 2012 engagiert sich Repower im Bereich der Elektromobilität. Im Jahr 2016 wurden die Aktivitäten in diesem Bereich unter der Marke „Plug’n Roll powered by Repower“ gebündelt, bevor der Schweizer Energieversorger im Sommer 2023 mit der Plug’n Roll AG eine Tochtergesellschaft für sein eMobility-Angebot gründete.

Nun wurde das Unternehmen an Avia Volt rückwirkend zum 1. April 2025 verkauft. Die bisherige Eigentümerin will aber trotz dessen weiterhin im Geschäftsfeld der Elektromobilität tätig bleiben: „Mit Repower E-Mobility richtet sie ihren strategischen Fokus künftig neu aus und konzentriert sich auf ausgewählte Anwendungen. Trotzdem möchte das Bündner Energieunternehmen den Kundinnen und Kunden von Plug’n Roll weiterhin hochwertige Dienstleistungen und Produkte gewährleisten“, so Avia Volt zur Begründung. Was das im Detail allerdings bedeutet, bleibt unklar.

Noch bis Ende des Jahres soll die Marke Plug’n Roll von Avia Volt weiter genutzt werden. Die Kunden sollen nahtlos in den Avia-Verbund integriert werden. Bestehende Verträge und Geschäftsprozesse sollen überprüft und, wo nötig, angepasst werden. „Die Umstellung erfolgt transparent und mit klarer Kommunikation an alle betroffenen Parteien“, heißt es. Und weiter: „Plug’n Roll-Flottenbetreiber bekommen die Möglichkeit einer integrierten Abrechnung von elektrischer und fossiler Energie ihrer Flottenfahrzeuge über eine zentrale Plattform. Plug’n Roll-Infrastrukturkunden profitieren neu vom Zugang zur offenen Systemarchitektur von Avia Volt.“

Mit der Akquisition wächst jedoch auch das Ladenetz von Avia Volt um 2.345 Ladepunkte in der Schweiz. Insgesamt verfügt der Ladesäulenbetreiber schweizweit derzeit über 13.000 eigene Ladepunkte. Dabei bleiben soll es allerdings nicht. Ende 2024 kündigte Avia an, bis 2035 in der Schweiz 50 Millionen Franken (rund 53 Millionen Euro) in den Ausbau seiner eigenen Ladeinfrastruktur investieren zu wollen.

Doch auch hierzulande baut das Unternehmen Ladestationen auf: In Deutschland hat Avia 2021 seine ersten Schnelllader installiert – damals ging in Regensburg ein 150-kW-Hypercharger ans Netz. Im Dezember 2024 folgte der erste Ladepark von Avia Volt – unabhängig von einer Avia-Tankstelle – in Oldenburg in Betrieb. Mittlerweile sind über 32 deutsche Standorte mit Ladeinfrastruktur ausgestattet.

Dank Roaming-Abkommen kann Avia Volt seinen Kunden allerdings europaweit Zugang zu über 850.000 Ladepunkten gewähren. Aufgrund der Übernahme gilt dies auch für die Privatkunden von Plug’n Roll, teilt Avia mit. Unklar bleibt, ob das auch auf die Flottenkunden zutrifft.

aviavolt.ch, linkedin.com