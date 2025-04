Erster Ladepark an Landesstraße in Baden-Württemberg in Betrieb

Für den Ladepark an der Autobahnausfahrt Karlsbad (A8, Ausfahrt 42 zwischen Karlsruhe und Pforzheim) setzt Midorion auf eine Mischung an Leistungsklassen: Die 14 Ladepunkte bestehen aus zehn Schnelllade- und vier Normalladepunkten. Laut dem Eintrag bei Goingelectric handelt es sich bei den DC-Säulen um fünf Alpitronic Hypercharger HYC400, die AC-Ladepunkte sind Alfen Eve Single Pro-Line mit bis zu 22 kW. Midorion gibt auf seiner eigenen Website noch keine Tarife an, die Ladesäulen können aber auch mit gängigen Roaming-Karten genutzt werden.

Nach Unterzeichnung einer Sondernutzungserlaubnis zwischen dem Ladeinfrastrukturbetreiber und der Stadt Karlsruhe begann die Planung im April 2024. Im September 2024 standen die Ladepunkte. Mit Stromanschluss ging der Ladepark nun weniger als ein Jahr nach Planungsbeginn vollständig in Betrieb, so das Land-Baden-Württemberg.

„Der neue Ladepark in Karlsbad zeigt deutlich, wie Land und Unternehmen gemeinsam Elektromobilität gezielt voranbringen können. Jetzt fließt endlich auch der Strom. Und das sehr schnell, wie es für einen Zwischenstopp an der Autobahn wichtig ist. Mit jedem neuen Ladepunkt machen wir die Elektromobilität einfacher und zugänglicher“, sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Seit Ende 2023 bietet die Straßenbauverwaltung Baden-Württembergs landesweit Flächen für Ladeinfrastruktur an – darunter war auch der Parkplatz nahe der Autobahnausfahrt Karlsbad. Weitere 120 Flächen für Ladeparks an Bundes- und Landesstraßen hat Baden-Württemberg im Dezember 2024 ausgeschrieben – jeweils über das FlächenTOOL des Bundes. „Das Land betreibt aus rechtlichen Gründen keine Ladesäulen an Landes- und Bundesstraßen selbst, ermöglicht es aber Unternehmen geeignete Flächen zu nutzen“, heißt es in der Mitteilung des Landes.

baden-wuerttemberg.de, goingelectric.de, midorion.io