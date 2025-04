Deutschland verfolgt ambitionierte Ausbauziele

In der Bundesrepublik soll ein Schnelladenetz entstehen, das ländliche wie städtische Regionen gleichermaßen erschließt. Bis 2030 sollen deshalb in Deutschland eine Million neue Ladepunkte entstehen. Das entspricht einer Verdreifachung des aktuellen Bestands. Besonders Schnellladepunkte gewinnen an Relevanz und tragen zur Akzeptanz von E-Fahrzeugen bei.

Mehr Ladeleistung, geringer Energieeinsatz

ELECQ adressiert diese Anforderungen mit einem Lösungsangebot, das speziell für den öffentlichen Bereich konzipiert wurde. Die Ladeprodukte zeichnen sich insbesondere durch Zero Granularity aus: Während herkömmliche Systeme die Energie meist in festen Einheiten verteilen, ist ELECQs Hardware in der Lage, jedes einzelne Kilowatt effizient zu nutzen und flexibel auf verschiedene Ladepunkte zu verteilen.

Die AC- und DC-Ladelösungen von ELECQ lassen sich durch ihr modulares Design besonders einfach installieren. Das spart Kosten und reduziert Reparatur- und Wartungszeiten deutlich.

Ergänzt wird die Hardware durch ein umfangreiches Software-Angebot: die Elecq App für Endverbraucher, die Elecq Partner App für Installateure sowie die cloudbasierte SaaS-Lösung Elecq Cloud für die Fernverwaltung von Ladeinfrastruktur. Letztere ermöglicht es, Installationen zu planen, Geräte zu konfigurieren, Ladedaten zu analysieren und bei Störungen eine Ferndiagnose durchzuführen.

Mit der ELECQ App können Nutzer ihre Ladezeit gezielt planen und aus drei Lade-Modi wählen:

• Only Solar – ausschließlich Strom aus PV-Anlagen, auch wenn der Ladevorgang länger dauert.

• Solar Priority – bevorzugt Solarstrom und ergänzt bei Bedarf durch Netzstrom.

• Unlimited – Geschwindigkeit hat Priorität, unabhängig von der Energiequelle.

Die App gleicht das Nutzungsverhalten mit dem gewählten Modus ab und passt den Ladevorgang entsprechend an. Dadurch kann der Energieverbrauch in Zeiten hoher Netzlasten gezielt reduziert werden – das schont den Geldbeutel und die Stromnetze. Laut ELECQ lassen sich so bis zu 30 Prozent der Energiekosten einsparen.

ELECQ auf der Power2Drive

Auf der Power2Drive, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München, stellt ELECQ seine Lösungen erstmals vor deutschem Publikum vor. Vom 7. bis 9. Mai 2025 können sich Interessierte auf Stand Nummer C6:674 von den innovativen Produkten überzeugen und mit Vertretern von ELECQ ins Gespräch kommen. Mehr über Elecq unter www.elecq.com

