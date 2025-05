CATL erfüllt wohl schon Chinas strengere Batterie-Standards

Kurz zum Hintergrund: Eine zentrale Anforderung an die Akkus gemäß den ab 1. Juli 2026 geltenden Vorschriften ist, dass sie keine Feuer- oder Explosionsgefahr mehr darstellen dürfen. Daher wird der neue Sicherheitsstandard in China teilweise auch „Kein Feuer, keine Explosion“-Standard genannt. Konkret geht es um die verbindliche, nationale Norm GB 38031-2025. Demnach dürfen die Batterien beim thermischen Durchgehen weder Feuer fangen noch explodieren. Und der von der Batterie erzeigte Rauch beim Abblasen (auch englisch Venting genannt) darf die Fahrzeuginsassen nicht erreichen und schädigen.

Bisher sah die Norm vor, dass es Warnsignale vor einem Brand oder einer Explosion geben muss. Akkus dürfen zum Beispiel erst fünf Minuten nach einem Unfall anfangen zu brennen, um den Insassen genügend Zeit zu geben, das Fahrzeug zu verlassen – in der Theorie. Bei schwereren Unfällen mit bewusstlosen oder eingeklemmten Personen kann in der Praxis aber nicht garantiert werden, dass alle Betroffenen das Auto innerhalb weniger Minuten verlassen können. Mit der neuen Vorschrift, wonach der Akku gar nicht mehr brennen darf, bleibt in solchen Situationen also mehr Zeit.

Wie berichtet werden mit der aktualisierten Vorschrift auch neue Tests eingeführt, etwa ein Bodenaufschlagtest und ein Kurzschlusstest nach 300 Schnellladezyklen. Bereits Ende April hat CATL verkündet, dass man die beiden neuen Tests nach GB 38031-2025 bereits bestanden habe. Getestet wurden dabei sowohl Batteriezellen als auch Batteriepacks der Qilin-Batterie getestet. Also das 2022 eingeführte und heute in China schon weit verbreitete Batteriepack – genutzt wird die Qilin etwa von Zeekr, Xiaomi, Lotus, Neta, Avatr, Li Auto und Aito. Dabei handelt es sich um eine Cell-to-Pack-Batterie mit NMC- oder LFP-Zellen.

Bild: CATL Bild: CATL

Laut dem von CATL veröffentlichten Testbericht der unabhängigen Zertifizierungsstelle China Automotive Technology & Research Center (CATARC) wurde sogar die Variante mit NMC-Zellchemie getestet, da von einer „ternären Lithium-Ionen-Batterie“ die Rede ist. Dieser Begriff wird in China für Batteriezellen mit Nickel-Mangan-Kobalt- oder Nickel-Mangan-Aluminiumoxid-Kathoden verwendet, eben mit drei weiteren Aktivmaterialien neben Lithium. NMC-Zellen gelten beim thermischen Durchgehen generell als Brand-anfälliger als Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) – dennoch hat diese Variante offenbar den Test bestanden und nicht nur die vermeintlich robustere LFP-Zelle.

Dass CATL die neuen Standards so kurz nach ihrer Vorstellung und mehr als ein Jahr vor dem Inkrafttreten bereits erfüllen kann, überrascht nicht. Denn der Marktführer hatte bereits in einer ersten Reaktion auf GB 38031-2025 angekündigt, über die entsprechenden Technologien zu verfügen (CATL hat etwa eine „No Thermal Propagation (NP)-Technologie“ im Sortiment. Allerdings könnten die Vorgaben auch dazu beitragen, dass die Rolle der schon heute dominierenden Batteriehersteller wie CATL und BYD eher gestärkt wird. Sie können die Entwicklungsausgaben leichter stemmen, während die erforderlichen F&E-Kosten bei kleinen und mittleren Unternehmen die vorhandenen Mittel übersteigen könnten.

carnewschina.com