Niederlande: Zwei E-Modelle führen im April das Pkw-Ranking an

In den Niederlanden erreichten die reinen Elektroautos im April einen Anteil von 33,9 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Konkret kamen 9.206 neue Stromer zur Zulassung, was einer Stagnation (+1,5%) gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Das geht aus den jüngsten Zahlen von BOVAG, RAI Vereniging und RDC hervor. Damit liegt der April leicht unter dem E-Anteil im ersten Quartal, der bei 35,3 Prozent lag.

Das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg war einmal mehr der Kia EV3 mit 871 Registrierungen. Schon zwischen Januar und März avancierte dieser in den Niederlanden zum Bestseller. Die Neuzulassungen von Tesla brachen dagegen um rund 74 Prozent ein: Die 382 Einheiten im April 2025 stehen im krassen Kontrast zu den 1.457 Einheiten aus dem April 2024. Im ersten Quartal ging es für Tesla zwar auch schon abwärts, aber noch nicht so radikal: Das Model 3 kam im Auftaktquartal auf 1.660 Einheiten (- 37% YoY) und das Model Y auf 1.752 Zulassungen (-58% YoY).

Der Pkw-Gesamtmarkt gab in den Niederlanden im April um 4 Prozent auf 27.157 Neuzulassungen nach. Schon zum Jahresanfang hatte der Markt zu kämpfen mit einem Rückgang von 10 Prozent im ersten Quartal. Unterteilt nach Kraftstoffarten kamen im April vorrangig Hybride (inklusive Plug-in-Hybride) hinzu: 13.329 Zulassungen (+6,4% YoY) bedeuten für diese Antriebsart 49 Prozent Marktanteil. Es folgen reine Elektroautos (9.206 Zulassungen, 34% Marktanteil) und Benziner (3.901 Zulassungen, 14% Marktanteil). Kaum eine Rolle spielen Diesel (613 Zulassungen, 2% Marktanteil) und Autogas (110 Zulassungen, 0,4% Marktanteil).

Interessant ist ein Blick in das Modellranking: So waren die strombetriebenen Modelle Kia EV3 und Skoda Elroq im April mit 871 bzw. 843 Zulassungen die meistverkauften Pkw in den Niederlanden. Der Elroq schaffte diese Ergebnis aus dem Stand. Er ist erst seit Kurzem erhältlich. Es folgen im Ranking der Kia Niro (628), der Kia Picanto (625) und der Toyota Yaris Cross (499). Auffällig ist also das starke Abschneiden von Kia, während Tesla, aber auch VW mit Abwesenheit glänzen.

Zoomt man allein auf die Pkw mit reinem Elektroantrieb, ändert sich die Besetzung der Plätze drei bis fünf – hin zum Volvo EX30 (371), Renault 5 (368) und Ford Explorer EV (304). Auf das kompakte Spitzenduo Kia EV3 und Skoda Elroq zusammen entfallen im E-Auto-Markt knapp 19 Prozent der Zulassungen. Die Top-5 kommen zusammen auf 30 Prozent Marktanteil, was offenbart, dass sich die Verkäufe jenseits dieses Quintetts noch auf viele E-Modelle verteilen.

