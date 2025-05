Uber schließt weitere Partnerschaften für Robotaxis

In den USA will Uber künftig mit May Mobility kooperieren, zu dessen Investoren BMW und Toyota zählen. Bei dem hierzulande noch unbekannten Startup handelt es sich um ein Technologieunternehmen mit einer eigenen Software und Hardware für autonomes Fahren. Mit dieser Technologie hat May Mobility bereits 40 Fahrzeuge des von Toyota für den US-Markt entwickelten Hybrid-Minivans Sienna ausgerüstet und ist in mehreren Städten aktiv. Es ist eines von nur drei Unternehmen, das in den USA fahrerlose Fahrdienste anbietet – die anderen sind das schon länger etablierte Google-Schwesterunternehmen Waymo sowie die Amazon-Tochter Zoox, die ihren Dienst gerade ausrollt.

Konkret haben Uber und May Mobility eine neue mehrjährige strategische Partnerschaft bekanntgegeben. May Mobility hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren Tausende von autonomen Fahrzeugen auf die Uber-Plattform zu bringen. Der Startschuss soll bis Ende 2025 in Arlington, Texas, erfolgen.

Im Rahmen der Vereinbarung will Uber seinen Kunden die Möglichkeit bieten, bei geeigneten Fahrten ein Robotaxi von May Mobility auf der Uber-Plattform zu nutzen. May Mobility wird das bereits seit längerem vom Unternehmen genutzt Modell nutzen, nämlich den speziell ausgerüsteten Toyota Sienna aus US-Produktion. Der erste Einsatz wird mit Sicherheitspersonal an Bord erfolgen, bevor auf fahrerloses Fahren umgestellt wird. Nach dem Start in Arlington wollen Uber und May Mobility bis 2026 auf weitere Märkte in den USA expandieren.

„Wir sind begeistert, mit May Mobility zusammenzuarbeiten, um die Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen“, sagte Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. „Wir bei Uber bauen die Zukunft des Verkehrs auf und arbeiten mit den weltweit führenden Entwicklern autonomer Fahrzeuge wie May Mobility zusammen, um diese Technologie schnell und in großem Maßstab auf der ganzen Welt zu vermarkten und einzusetzen.“

Die Plattform von May Mobility wendet in Echtzeit menschenähnliches Denken an, um unerwartete Situationen mit KI-gestützter Schnelligkeit und Präzision zu bewältigen, so dass sie in der Lage ist, in realen Situationen zu navigieren, ohne sich auf vordefinierte Szenarien verlassen zu müssen, so das Unternehmen.

„Der Start auf der Uber-Plattform ist ein deutliches Signal an den Markt, dass May Mobility bereit ist, als führender Anbieter von autonomen Fahrdiensten schnell auf große Märkte zu expandieren“, sagt Edwin Olson, CEO und Mitbegründer von May Mobility. „Uber und May Mobility werden es mehr Menschen in den USA ermöglichen, die transformativen Vorteile von autonomen Fahrzeugen zu nutzen.“

In den USA kooperiert Uber bereits mit der Google-Schwester Waymo – in Phoenix und Austin können die autonomen Fahrzeuge bereits über die Uber-App gebucht werden sowie künftig auch in Atlanta. Zudem haben Uber und Volkswagen gerade angekündigt, dass bald auch eine Robotaxi-Version des ID. Buzz über Uber gebucht werden kann. Sprich: Uber bleibt seinem Plattform-Ansatz treu und will Robotaxi-Fahrten verschiedener Anbieter vermitteln.

Kooperation mit Momenta startet in Europa

Darüber hinaus hat Uber auch eine neue Partnerschaft mit dem chinesischen Startup Momenta bekanntgegeben. Beide Unternehmen wollen bei der Einführung autonomer Fahrzeuge auf der Uber-Plattform in internationalen Märkten außerhalb der USA und Chinas zusammenarbeiten, und zwar ab Anfang 2026 zunächst in Europa und ebenfalls anfangs mit Sicherheitspersonal an Bord.

„Nachdem wir bereits starke Partnerschaften mit den innovativsten Anbietern von IT-Plattformen und weltweit führenden OEMs aufgebaut haben, vervollständigt die Ausweitung unseres Netzwerks auf Uber als herausragende Mobilitätsplattform nun das wichtige Ökosystem, das für die weltweite Skalierung des autonomen Fahrens erforderlich ist. Diese Kooperation ist ein aufregender Meilenstein, da wir unsere Robotaxi-Technologie, die effizient in eine serienmäßige Fahrzeugplattform integriert ist, in neue internationale Märkte bringen“, sagt Xudong Cao, CEO von Momenta.

„Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit Momenta bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit bringt die globale Ridesharing-Expertise von Uber und die KI-gestützte autonome Fahrtechnologie von Momenta zusammen und ebnet den Weg für eine Zukunft, in der mehr Fahrgäste auf der ganzen Welt die Vorteile einer zuverlässigen und erschwinglichen autonomen Mobilität erleben“, sagt Dara Khosrowshahi, CEO von Uber.

