Efacec präsentiert neue HPC-Generation

Im Mittelpunkt des Efacec-Auftritts wird aber der neue Hochleistungslader mit seinen beiden Varianten stehen, wie das Unternehmen selbst angibt. Der HPC 240 bietet (naheliegend) maximal 240 kW Ladeleistung, der HPC 400 ist folglich auf 400 kW in der Spitze ausgelegt. Der Fokus bei der Entwicklung lag aber darauf, neben der Leistung die Verfügbarkeit zu erhöhen und die Nachhaltigkeit zu verbessern.

„Mit verbesserten Funktionen, höherer Effizienz und Skalierbarkeit wurde diese Lösung speziell für die Anforderungen moderner Energieinfrastrukturen entwickelt, insbesondere in stark frequentierten Bereichen und für Schwerlastfahrzeuge“, teilen die Portugiesen mit. Gerade schwere Elektro-Lkw mit großen Batterien können eine hohe Ladeleistung deutlich länger als Elektroautos abrufen, was eine zusätzliche Herausforderung für die Ladesäule und deren Thermomanagement bedeutet. Ins Detail geht Efacec hier aber nocht.

Neben dem neuen Hochleistungslader wird auch der modulare QC 120 Charger vorgestellt. Er bietet anpassbare und skalierbare Schnellladelösungen mit einer Ausgangsleistung von 60 kW bis 120 kW sowie einer neuen Active-Boost-Funktion, die eine Stromabgabe von bis zu 400 Ampere ermöglichen soll, so das Unternehmen. Beide neuen Ladestationen sollen zudem bereits ihr Eichrechts-Zertifikat für Deutschland erhalten haben.

Neben der Hardware stellt Efacec an seinem Stand C.6580 auch die Systeme EVCore CPMS und EVCore LMS vor – zwei intelligente Managementlösungen zur Optimierung der Ladeinfrastruktur und zur Steigerung der Betriebseffizienz für Flottenbetreiber und Ladepunktbetreiber.

Für die Portugiesen ist es die erste Teilnahme an der Fachmesse in München. „Die Teilnahme an der Power2Drive Europe 2025, gemeinsam mit so vielen wichtigen Akteuren der Branche, ist eine äußerst wertvolle Gelegenheit für uns“, sagt André Cruz, Commercial Director für EV-Ladelösungen bei Efacec. „Diese Veranstaltung ist die ideale Plattform, um unseren Kunden nicht nur unser bekanntes Portfolio näherzubringen, sondern vor allem auch unser neues Produkt zu präsentieren, das technologisch einen bedeutenden Fortschritt darstellt und uns neue Märkte eröffnet.“

presseportal.de