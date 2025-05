Beijing Hyundai präsentiert neues E-SUV für China

Der Hyundai Elexio soll laut der Ankündigung im dritten Quartal dieses Jahres auf den chinesischen Markt kommen. Doch bisher haben die Koreaner und der China-Partner BAIC nur einige Bilder des Modells auf Weibo geteilt, viele Details sind noch nicht bekannt. So steht bisher nur fest, dass der Elexio auf der E-GMP von Hyundai basieren soll, es handelt sich also mit Sicherheit um ein rein elektrisches Modell. Es ist aber zum Beispiel unklar, ob der Elexio die 800-Volt-Version dieser Plattform nutzt (und damit zum Beispiel mit dem Hyundai Ioniq 5 verwandt ist) oder die 400-Volt-Version, die wir etwa aus dem Kia EV3 oder in China dem EV5 kennen.

Die Car News China schreibt, dass der Elexio auf eine Reichweite von über 700 Kilometern (wahrscheinlich im chinesischen Testzyklus CLTC, der in der Regel höhere Reichweiten ergibt als der in Europa gängige WLTP) und eine Ladezeit von 27 Minuten von 30 auf 80 Prozent haben soll. Während 700 Kilometer Reichweite durchaus marktüblich sind, wirkt die Ladedauer von wohlgemerkt 30 und nicht 10 Prozent auf 80 Prozent schon etwas veraltet, da sich speziell in China die Elektroauto-Marken mit immer höheren Ladeleistungen überbieten.

Unklar bleiben derzeit auch noch weitere Faktoren, denn Beijing Hyundai hat zum Beispiel noch keine Bilder aus dem Innenraum veröffentlicht. Bisher heißt es nur, dass das Fahrzeug für sein Infotainmentsystem über einen 8295p-Chip von Qualcomm verfügen und autonomes Fahren nach Level 2+ unterstützen soll – etwa mit automatischer Navigation auf den Autobahnen. Weitere Funktionen wie abgespeicherte Parkmanöver oder assistiertes Fahren in der Stadt sollen per OTA-Update folgen.

Der Elexio wird ein durchaus wichtiges Modell für Hyundai, denn in dem immer größer werdenden Elektroauto-Markt in China konnten die Koreaner bisher nicht so recht Fuß fassen. Anfangs haben sich Hyundai und die Schwestermarke Kia wenig erfolgreich mit Elektro-Versionen ihrer Verbrennermodelle in China versucht. Seitdem wurden diverse Pläne gefasst und wieder verworfen.

Statt umgebauter Verbrenner oder importierter E-Autos soll es jetzt also der Elexio richten. Das Modell wurde speziell für China entworfen, angefangen mit dem Design. Die LED-Tagfahrlichter an der Front bestehen aus insgesamt acht Elementen (vier je Scheinwerfer) – die Acht gilt als Glückszahl in China.

