OMV Petrom eröffnet großen Schnellladestandort für E-Autos und E-Lkw

Um die beiden Standorte – in jeder Richtung an der Autobahn A1 – nicht zu überlasten, steht eine installierte Gesamtladeleistung von fünf Megawatt pro Standort zur Verfügung. Bei voller Auslastung der Standorte wären das noch immer fast 295 kW pro Ladepunkt.

Bei der eingesetzten Hardware handelt es sich um Hypercharger von Alpitronic. Auf den bei LinkedIn gezeigten Bildern fällt auf, dass die HYC400 für das Laden der Elektro-Lkw nur mit einem Ladekabel ausgestattet sind. Somit steht die maximale Ladeleistung von bis zu 400 kW pro E-Lkw zur Verfügung. Häufig werden Hypercharger mit zwei Ladekabeln aufgebaut, wodurch sich die maximale Ladeleistung auf zwei gleichzeitig ladende Fahrzeuge verteilen würde. Wie die Konfiguration jedoch für die HYC300 für das Laden von Elektroautos aussieht, geht weder aus der Pressemitteilung noch den Bildern hervor.

Freischalten lassen sich die Ladepunkte für das Ad-hoc-Laden über die Bezahlterminals neben den Ladesäulen. Alternativ kann auch die „OMV eMotion“-App genutzt werden. Zu den Preisen äußert sich OMV Petrom allerdings nicht.

„Mit dem Hub in Miercurea Sibiului bieten wir Transportunternehmen und E-Auto-Fahrern mehr als nur einen Tankplatz – egal ob konventionelle Kraftstoffe oder Strom. Wir schaffen einen komfortablen Ort, an dem sie eine Pause einlegen, einen Kaffee oder Snack genießen und einkaufen können. Unser Ziel ist es, uns durch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu differenzieren, unterstützt durch die moderne Infrastruktur, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen“, so Adrian Nicolaescu, verantwortlich für Retail-Aktivitäten bei OMV Petrom Marketing.

Neben dem derzeit offenbar größten Schnellladestandort will OMV Petrom auch das größte Ladenetz des Landes aufbauen: „Unsere Strategie 2030 umfasst den Aufbau des größten Ladenetzes für Elektrofahrzeuge in Rumänien als Teil unseres Engagements für die Dekarbonisierung des Verkehrs. Die Autobahn A1 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen Rumäniens und Teil des paneuropäischen TEN-V-Korridors“, sagt Radu Căprău, Vorstandsmitglied von OMV Petrom und verantwortlich für Raffination und Marketing.

