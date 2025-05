Standortplanung von Ladesäulen: RetailSonar übernimmt Ladeplan

Mit der Übernahme von Ladeplan will der belgische Geomarketing-Spezialist RetailSonar seine Position im rasant wachsenden Markt der Standortplanung für Ladeinfrastruktur stärken. Denn in diesem Bereich ist RetailSonar erst seit vier Jahren aktiv, und zwar mit seinem Produkt ChargePlanner.

RetailSonar wurde 2012 im belgischen Gent gegründet. Wie der Name sagt, stand zunächst der Einzelhandel im Fokus, für den RetailSonar mit seiner Plattform Fragen beantwortet wie etwa: Wo kann ich am besten einen neuen Standort eröffnen? Wie viel Umsatz können wir an diesem Standort erzielen? Wie viel Kundenpotenzial hat eine bestimmte Region? Gibt es in der Nähe eines neuen Standorts ideale Nachbarn? Welche Auswirkungen haben Staus auf meinen potenziellen Umsatz?

Das Unternehmen behauptet von sich, mittlerweile europäischer Marktführer für standortbasierte Entscheidungen zu sein. Laut Firmenangaben nutzen heute über 200 Unternehmen in 16 Ländern die prädiktiven Modelle des Unternehmens, um jährlich mehr als 10.000 Standorte zu planen, zu optimieren oder zu schließen.

KI-gestützte Lösung für die Standortwahl

Seine Plattform hat RetailSonar mittlerweile auch für das Thema Ladeinfrastruktur adaptiert. Mit der KI-gestützten Plattform ChargePlanner bietet RetailSonar seit 2021 eine spezialisierte Lösung für die Standortwahl von Ladepunkten an.

Die Übernahme von Ladeplan aus Hamburg, einem Startup mit eben diesem Schwerpunkt KI-basierte Ladeinfrastrukturplanung, passt perfekt zur Expansionsstrategie des belgischen Unternehmens. Ladeplan wurde innerhalb von nur drei Jahren zu einem wichtigen Player mit über 50 namhaften Kunden – darunter Audi, Pfalzwerke und Telekom Comfortcharge. In dieser Zeit hat Ladeplan auch Lösungen für neue Herausforderungen wie Truck Charging, die Integration von Energiedaten und intelligente Ladestrategien entwickelt.

„Es ist kein Zufall, dass ‚Ladeplan‘ fast eine wörtliche Übersetzung von ‚ChargePlanner‘ ist“, sagt RetailSonar-Chef Dieter Debels. „Wir haben mit der gleichen Vision gearbeitet – nun bündeln wir unsere Kräfte.“ Die Fusion soll Synergien freisetzen und auch die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen. Ladeplan bringt ein erfahrenes Gründerteam, technisches Know-how und ein dichtes Netzwerk in der E-Mobilität ein. Für die Kunden von Ladeplan soll sich zunächst wenig ändern – sie können weiterhin auf die bestehende Lösung vertrauen, sollen aber mittelfristig von zusätzlichen Angeboten und erweiterten Funktionen profitieren.

„Mit RetailSonar haben wir nun die Möglichkeit, unsere Entwicklungen noch schneller in die Breite zu bringen – von Smart Charging bis hin zur präzisen Planung von Ladehubs für Nutzfahrzeuge“, erklärt Lorenz Pott, Mitgründer von Ladeplan. RetailSonar beschäftigt derzeit über 60 Fachkräfte an vier Standorten – Gent, Paris, Utrecht und Hamburg. Von dort aus betreut das Unternehmen Kunden wie TotalEnergies, McDonald’s, Action und Decathlon.

Wachstumspotenzial in Europa

Die Übernahme von Ladeplan ist Teil eines größeren Plans: Internationale Expansion durch gezielte Akquisitionen und technologische Führerschaft. „Wir sehen in Europa noch enormes Wachstumspotenzial – aber unser Blick richtet sich bereits weiter“, so RetailSonar-CEO Debels. „Die Herausforderung der Elektromobilität ist global, und wir wollen ein entscheidender Teil der Lösung sein.“

Die vollständige Integration von Ladeplan in RetailSonar ist für die kommenden Monate geplant. Die Gründer des Startups bleiben an Bord.

