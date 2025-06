China: Luxus-Stromer Maextro S800 ab etwa 87.000 Euro erhältlich

Ihren Edelschlitten hatten JAC und Huawei bereits im Januar vorgestellt. Der Maextro S800 ist satte 5,48 Meter lang und hat einen Radstand von 3,37 Metern – für viel Platz auf den Rücksitzen, denn der S800 ist eine klassische Chauffers-Limousine. Und wie es sich um Luxus-Segment von Rolls-Royce, Maybach und Co gehört, wird das Modell auch in einer Zwei-Farb-Lackierung angeboten.

Und der S800 wird zudem günstiger als gedacht, denn zur Vorstellung wurde über Preise zwischen 1 und 1,5 Millionen Yuan spekuliert. Tatsächlich ist das Luxus-Modell des Joint Ventures Aoije von Huawei und JAC jetzt zu Preisen ab 708.000 Yuan in den Verkauf gegangen, was umgerechnet rund 86.600 Euro entspricht. Zu diesem Preis gibt es die BEV-Version mit fünf Sitzen, also mit einer klassischen Rückbank im Fond. Der Viersitzer mit zwei komfortableren Sitzen hinten startet bei 818.000 Yuan, also etwa 100.000 Euro.

Entgegen früherer Angaben hat die Batterie-elektrische Version nicht drei, sondern nur zwei Elektromotoren. Die Antriebseinheit vorne leistet 160 kW, jene an der Hinterachse 230 kW, was 390 kW Systemleistung ergibt. Das reicht aus, um in 4,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Die 97 kWh große NMC-Batterie soll Reichweiten von 702 bzw. 650 Kilometer nach dem chinesischen Zyklus CLTC ermöglichen. Beeindruckender ist da schon die Ladefähigkeit: Für den Standard-Vorgang von zehn auf 80 Prozent soll der S800 nur zwölf Minuten benötigen.

Preislich über dem BEV-Modell ist die Variante mit Range Extender (EREV) positioniert. In der günstigeren Fünfsitzer-Version wird der 1,5 Liter große Benzin-Generator mit zwei Elektromotoren für den Antrieb kombiniert (4,9 s für 0 auf 100 km/h), diese Version kostet wie der BEV-Fünfsitzer ab 708.000 Yuan. Der Viersitzer kostet im Falle des EREV mindestens 1.018.000 Yuan (etwa 125.000 Euro), bietet dafür aber auch den E-Antrieb mit drei Motoren und 635 kW Systemleistung.

Beide EREV-Varianten nutzen einen 65 kWh großen Akku, was auch in China für Range-Extender-Modelle ungewöhnlich viel ist. Nach CLTC soll der Maextro S800 EREV rund 200 Kilometer rein elektrisch fahren können, der Akku kann dann in 10,5 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden – oder der Benziner übernimmt die Stromversorgung. Die kombinierte Reichweite liegt bei 1.333 Kilometern. Der Maextro S800 soll aber nicht nur mit seiner Antriebstechnik punkten, sondern vor allem mit dem Luxus und der Sicherheit des Innenraums. Die Limousine verfügt etwa über das intelligente Fahrsystem ADS4 von Huawei.

Während im Premiumsegment bereits chinesische Hersteller den westlichen Marken in China zunehmend Konkurrenz machen, haben darüber im Luxussegment bisher noch Rolls-Royce oder Mercedes-Maybach den Markt geprägt. Aber auch das ist derzeit im Wandel, denn neben Maextro sind auch BYD mit der Luxusmarke Yangwang (die E-Limousine Yangwang U7 startet bei 628.000 Yuan) und Nio mit dem ET9 (ab 788.00 Yuan) aktiv.

