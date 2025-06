Tata Motors stellt Harrier.ev als elektrisches Flaggschiff-Modell vor

Der Harrier.ev ist eine Weiterentwicklung des Verbrenner-Modells Harrier, den Tata Motors auf Basis einer stark modifizierten Version der D8-Plattform der britischen Tochter JLR entwickelt hat. Bei der Transformation des Harrier in ein Elektroauto hat Tata die Chance allerdings genutzt und gleich einige grundlegende Änderungen vorgenommen. Im Gegensatz zum Verbrenner ist der Harrier.ev überwiegend ein Fahrzeug mit Hinterradantrieb. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Mehrlenker-Hinterachse mit frequenzabhängiger Dämpfung (FDD) für mehr Komfort.

Tata Motors bietet den Harrier.ev entweder mit Hinterrad- oder Allradantrieb an. In der Variante mit Hinterradantrieb kommt ein Permanentmagnet-Synchronmotor (PSM) zum Einsatz, der 175 kW und 304 Nm Drehmoment erzeugt. In der Allradvariante fügt das Unternehmen einen Induktionsmotor hinzu, der an der Vorderachse 116 kW und 164 Nm Drehmoment erzeugt. Darüber hinaus ermöglicht ein Boost-Modus dem Fahrer, das Drehmoment des Heckmotors in der AWD-Variante vorübergehend auf bis zu 340 Nm zu erhöhen. Diese Kombination ergibt eine Systemleistung von 291 kW und ein Systemdrehmoment von 504 Nm. Mit aktiviertem Boost-Modus beschleunigt der Harrier.ev AWD in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Damit ist der Harrier.ev das einzige Modell mit Allradantrieb in der Produktpalette von Tata Motors, und das Unternehmen preist ihn als perfekt geeignet für Kunden an, die Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade genießen – der Allradantrieb ist natürlich eine Steilvorlage für das Marketing.

Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors Bild: Tata Motors

Tatsächlich gibt Tata auch einige Werte an, die man sonst nur von Geländewagen kennt und die dem üblichen SUV-Kunden egal sind: Der elektrische SUV hat einen Böschungswinkel von 25,3°, einen Rampenwinkel von 16,6° und einen Überhangwinkel von 26,4° und kann Steigungen von bis zu 47 Prozent bewältigen. Der Fahrer kann zwischen sechs Geländemodi wählen: Normal, Sand, Schlammspuren, Schnee/Gras, Felsenklettern und Benutzerdefiniert. Ein „transparentes Chassis-Sichtsystem“ ermöglicht es ihm, das Gelände direkt unter dem Elektrofahrzeug zu überwachen und so unsichtbare Hindernisse zu vermeiden – auch JLR setzt in einigen Modellen auf Kameras, um im Zentral-Display die Motorhaube virtuell „verschwinden“ zu lassen, um Hindernisse besser zu erkennen.

Tata Motors bietet zwei LFP-Batteriepakete für den Harrier.ev an: 65 kWh und 75 kWh. Letztere bietet laut Modified Indian Driving Cycle (MIDC) eine Reichweite von bis zu 627 Kilometer in der RWD-Variante. Tata Motors geht davon aus, dass die Reichweite dieser Konfiguration in der Praxis zwischen 480 und 505 Kilometern liegen wird. Die AWD-Variante ist fast genauso effizient und bietet mit dem 75-kWh-Batteriepack eine MIDC-Reichweite von 622 Kilometern. Das Unternehmen hat die Reichweite der Konfigurationen mit dem 65-kWh-Akku noch nicht veröffentlicht.

Maß Länge 4,61 m Breite 2,13 m Höhe 1,74 m Radstand 2,74 m Wattiefe 502 mm Kofferraum 502-999 Liter Frunk 67 Liter (RWD) / 35 Liter (AWD)

Speziell für den 75-kWh-LFP-Akku gibt Tata Motors an, dass der Harrier.ev etwa 25 Minuten für einen Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent über ein 120-kW-Gleichstromladegerät und 10,7 Stunden für einen Ladevorgang von zehn auf 100 Prozent über ein 7,2-kW-Wechselstromladegerät benötigt. Der neue Elektro-SUV unterstützt auch bidirektionale Ladefunktionen von Vehicle-to-Load (V2L) und von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V) mit bis zu 3,3 kW bzw. 5 kW.

Tata hebt den Harrier.ev durch mehrere fortschrittliche Funktionen von seinem Verbrenner-Vorbild ab. Das Unternehmen verwendet für das Infotainment-System das weltweit erste Samsung Neo OLED Mini-LED-Display mit Full Array Local Dimming (FALD) und einer Diagonale von 14,5 Zoll. Eine weitere Weltneuheit ist das 5.1-Kanal-Soundsystem von JBL Black mit zehn Lautsprechern und Dolby Atmos-Raumklangerlebnis. Der Harrier.ev verfügt außerdem über einen Frunk vorne, Auto Park Assist (APA), Remote Park Assist (RPA), einen Summon-Modus, einen UWB-basierten digitalen Schlüssel, eine in Indien erstmals eingeführte UPI-basierte (Unified Payments Interface) Zahlungslösung im Fahrzeug, einen HD-Digital-IRVM mit integrierter Dashcam-Funktion und ein 10,25-Zoll-Digital-Kombiinstrument mit Kartenansicht.

Im Rahmen eines Einführungsangebots wird Tata Motors den Harrier.ev zu Preisen ab 2,149 Millionen Rupien (ca. 22.000 Euro) verkaufen. Das Unternehmen plant, a bdem 2. Juli Vorbestellungen anzunehmen. Um Vertrauen zu schaffen und vollständige Sicherheit zu bieten, gewährt das Unternehmen den Erstbesitzern bei privaten Zulassungen eine lebenslange, unbegrenzte Kilometergarantie auf den Akku.

tatamotors.com, e-vehicleinfo.com

Autor: Sagar Parikh